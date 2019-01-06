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藝人高慧君iPhone8遺失...資料險外洩　警2小時神速找回

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▲▼藝人高慧君iPhone8忘在計程車上，警方火速找回。（圖／記者林煒傑翻攝）
▲藝人高慧君不慎將iPhone8忘在計程車上，警方火速找回。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者林煒傑／新北報導

藝人高慧君日前晚間8時許搭乘計程車，不慎將iPhone8手機遺忘在車內，由於她是歌手與演員，手機內存有許多藝人的電話號碼和重要的資訊，讓她十分著急，擔心資料外洩，馬上前往中和警分局中原派出所報案協尋，讓她驚訝的是，報案後不到2小時內就拿回遺失的手機，讓她大讚「警察超認真！」

中和警分局中原派出所警員許政鈞到任剛滿一年多，常遇到民眾不慎遺失手機，最常見的就是忘在計程車上，許員每次都會熱心協助，積極調閱監視器，讓急得滿頭大汗的失主順利拿回遺失手機。

▼藝人高慧君iPhone8忘在計程車上，警方火速找回。（圖／翻攝高慧君臉書）▲▼藝人高慧君iPhone8忘在計程車上，警方火速找回。（圖／記者林煒傑翻攝）

警方調閱監視器，順利發現高慧君搭乘的計程車，馬上通知計程車司機送回遺失的iPhone8，高慧君終於拿回手機，還開心得與司機、警察合照。

警方提醒，搭乘計程車時，隨身行李一定要顧好，不要遺落在車上，下車前請先清點隨身行李，並且記下車牌號碼，如果不慎遺失在計程車上，還可以打給計程車公司取回遺失物。

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關鍵字：高慧君,手機,iPhone8,遺失,計程車

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