頭七破案！救災英雄遭小三男友情殺勒斃　凶嫌副業是撿骨師

記者李忠憲／南投報導

救災英雄同時也是計程車司機王姓男子遭殺人棄屍埋入公墓，檢警6日宣布破案，鄒姓計程車司機坦認殺人棄屍。警方表示，鄒男因女友跟王男發生不倫戀，以撿骨師（土公仔）為副業的他熟悉地形，才狠下毒手勒斃後再埋入公墓裡。由於今天剛好是王男頭七，破案也讓他得以瞑目。

▲涉嫌殺人棄屍的鄒姓男子，遭警方移送法辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

51歲王姓男子已婚並有小孩，2018年卻與同業鄒姓男子的同居女友發生婚外情，同年12月30日晚間，王男返家將車停好後人卻失蹤，其妻與兼任的台中市919救援協會3天後向警方報案協尋，最後5日在南投第九公墓找到王男，卻已遭人殺害，並埋入黃土裡。

檢警調查，王男疑與鄒男同居女友不倫戀，失蹤前就曾遭強拍裸照及勒索，因此鎖定鄒男等多名關係人，晚間將鄒男帶回。鄒男最後坦認人是他殺的，當天晚間他開車去王男家找他談判，一言不合，才將他勒斃，並用車載到公墓，揹到棄屍地點再埋入，全都是他一人所為。但警方並未排除有第2名共犯，除依殺人等罪嫌將鄒男移送法辦外，目前仍在持續調查釐清。

檢警6日在南投殯儀館解剖，王妻到場時說，先生因為感情糾紛，日前曾遭鄒男毆打並勒索30萬。她和先生曾為此大吵。丈夫遭毆後，她曾陪他去到清泉派出所報案，因為她不懂法律，沒完成報案程序。先生失蹤時，她的第一直覺就是遭鄒男帶走，但警方說依據流程只能受理失蹤協尋。由於沒有鄒男擄走丈夫的監視器畫面，所以警方只受理失蹤協尋，但王妻反問，「若你是嫌犯，你要擄人，會找有監視器的地方犯案嗎？」