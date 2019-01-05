惡老闆苛扣薪水每月只給1萬　威脅移工「不來就辭你」同犯強盜案



▲丁男經營塑膠射出工廠，常苛扣員工薪水還伸手借錢。（圖／記者林煒傑攝）



記者林煒傑／新北報導

新北市樹林區2名穿著安全帽、雨衣的惡徒2日「持鑰匙」闖空門，搜刮受害母女6500元後，接著扒光女主人衣服，綑綁又猥褻，強拍裸照和毆打，折磨母女長達6小時。據了解，53歲工廠丁姓老闆因為擔心行竊失風，用「不來就辭掉你」威脅35歲越南籍范姓嫌犯一起犯案，丁男平常對范男也相當苛刻，常對他施暴要脅並苛扣薪水。

警方4日調閱監視器，發現2人最後身影進入樹林一工廠，下午4時先循線到工廠將35歲范姓嫌犯逮捕應訊，請回後6時又帶回應訊一次，期間丁姓老闆都在，但范男承認犯案並咬出另名犯嫌就是丁男時，警方晚間10時許到工廠丁男已消失，搭計程車逃亡到九份，丁男一直到5日早上才打給警方投案。

據了解，丁男和老婆雇用外籍移工一起經營塑膠射出工廠，原本雇用1男1女員工，後來只剩范男持續工作，整間工廠只有3個人，丁男平常對員工非常苛刻，常以打罵方式教育員工，有時甚至會因員工工作表現不合他的意，就直接出手掌摑，還常會用各種名義，將范男的2萬3千元月薪扣到剩下1萬元左右。

遭苛刻薪水又施暴的范男妹妹表示，自己一家三口包含哥哥跟媽媽都在台灣工作，老闆除了扣薪水還常跟她哥哥借錢，丁男規劃搶案約一周，為了怕失風，還威脅范男「跟我來做一件事，不來就不還你錢，再讓你沒工作」，范男只得乖乖配合。

在越南有老婆小孩的范男，來台工作約2年多，第一次工作簽證2年到期後，原本想更換雇主，但因為移工來台第一次要18萬台幣，續約只要半價，范男的媽媽與妹妹便勸他「再忍一下跟他續約，可以省9萬元」，范男才在去年8月續約，回到丁男工廠工作。

附近鄰居表示，丁男進出都不太跟人打招呼，還自詡「我是做3C產品的」，但工廠開設10多年，都是製作塑膠材料，還有鄰居稱這兩天有債主到工廠找丁男要錢，「不知道他是不是卡到陰，才會做出強盜的事」。

▼丁男平常就常苛刻員工薪水，竟用斷金流威脅員工一起強盜。（圖／翻攝臉書）



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