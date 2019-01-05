　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

車友變成淫亂強盜！　惡男借機車「偷複製鑰匙」對朋友下手

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲



記者林煒傑／新北報導

新北市樹林區2名穿著安全帽、雨衣的惡徒2日「持鑰匙」闖空門，搜刮受害母女6500元後，接著扒光女主人衣服，綑綁又猥褻，強拍裸照和毆打，折磨母女長達6小時。警方4日晚間逮捕35歲越南籍阮姓嫌犯，阮男5日凌晨承認犯案，並咬出另名犯嫌是台灣籍老闆，警方5日早上10時許循線逮捕53歲丁姓老闆，訊後將2人依強盜、強制猥褻罪嫌送辦。

黃姓婦女2日傍晚5時許返家，隨即被家中行竊的2名惡徒以棉被蓋住綑綁毆打，惡徒穿著雨衣、戴安全帽、口罩、手套，難以辨認面貌，除了她第一時間驚喊「你們是誰？」遭對方喝令「不准動」，全程對方都用手機打字下指令，不發出聲音。

▼丁姓嫌犯因騎單車認識黃婦一家人，他經營的工廠最近現金短缺，竟偷複製鑰匙對朋友犯案。（圖／記者林煒傑攝）
▲▼綑綁母女嫌犯落網。（圖／記者林煒傑攝）

2惡徒為了誤導警方辦案方向，故意脫去黃女的上衣猥褻，進而逼問家中財物放在何處，女子不斷尖叫反抗被毆打，黃女的23歲李姓女兒晚上7時許回家，因沒有帶鑰匙，打Line電話給媽媽求救，2賊見手機響起，竟盜用黃女手機回訊「你先幫媽媽買麵回家」，趁機支開李女。

女兒買麵回家後，被藏於門後的2惡徒用布套頭、雙手反綁，帶進浴室控制行動。過程中因被害人尖叫，2惡徒馬上壓制被害人，其中1賊拿衣物塞口時遭咬手臂，因疼痛先行離開；另1賊深夜離去前拍下黃母的不雅照，恐嚇「敢報案就把裸照上網」才離去。

▼綑綁母女淫賊先後落網。（圖／記者林煒傑翻攝）
▲▼綑綁母女嫌犯落網。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲▼綑綁母女嫌犯落網。（圖／記者林煒傑翻攝）

母女邊哭邊掙脫、淚訴「這是今生最驚恐的一夜」，掙脫後立即連繫爸爸和哥哥一起到派出所報案。母女飽受一夜折磨，母親頭部、腹部、手腳都有毆傷情形，輕微腦震盪住院；女兒則手腳、臉部挫傷。

警方調查，持有鑰匙的丁嫌，和受害的黃姓婦人是「車友」，隸屬同一個車隊，因騎單車認識，與黃婦一家人是結識多年的朋友，他最近因經營的工廠周轉不靈，積欠約10多萬元，上周竟假借和黃婦丈夫借機車，趁機複製住家鑰匙，2日與雇用的移工一起犯案。

2人一路用複製的鑰匙從公寓大門到達樓上，因為和被害人熟識，他們怕聲音被認出，全程用手機打字下指令，開口說話僅說「不准動」、「敢報案就把裸照上網」2句話共12字，

警方認為惡徒故意脫去母女衣褲猥褻，卻沒有進一步侵犯受害人或做出更狠心的事情，是為了要營造「陌生人犯案」的假象，以「劫色」掩蓋最主要的「劫財」目的。2嫌到案後向警方供稱「真的是缺錢才會犯案，拍裸照的手機已經壞掉了，扔了」，警方目前正找尋犯案手機中，訊後將2人依強盜、強制猥褻罪嫌送辦。

▼妙齡女回家被歹徒盜用媽媽手機欺騙，購買晚餐後遭綑綁控制。（圖／記者林煒傑翻攝）
▲▼妙齡女回家被歹徒盜用媽媽手機欺騙，購買晚餐後遭綑綁控制。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲▼綑綁母女嫌犯落網，犯案衣物。（圖／記者林煒傑攝）

【相關新聞】
2淫賊疑熟人持鑰匙闖空門　用母手機「打字」誘23歲女兒入甕
母女遭綁拍裸照！驚恐6小時　移工落網稱共犯是台籍老闆
報案失蹤！老公倒路旁成冰冷屍　妻悲痛趕200公里見最後一面

ET快訊
海底撈員工「再苦都不走」秘密　爸媽有薪水＋補助小孩學費
張立東：想妳想到「瘦」不了！接送Albee「車內互動」被看光

關鍵字：雙煞,母女,淫賊,樹林,台灣,老闆

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／跟蹤狂！尾隨母女搭電梯到家門口　說完「抱歉」秒狂奔

影／8黑衣人鋁棒狂砸！橫掃35娃娃機「玻璃全碎」　10秒閃逃東海商圈

影／「連根狗毛都沒有」檢疫犬下班　小港機場防護力剩8成

車友變成淫亂強盜！　惡男借機車「偷複製鑰匙」對朋友下手

公墓看到「隱形黑使者」　駕駛怒：「行行好，開個大燈好嗎」

偷拍裸照還會動手打人！女方火大提告　恐怖情人用這招得到原諒

「不捨、心疼」國3女葬身惡火　校方慟：她是多麼好的孩子

「帶槍投靠敵營」晨星工程師跳槽　辦離職順便下載機密　　

獨／救難英雄遭埋屍！群蠅飛舞揭「索命4部曲」　曾被押公墓虐打拍裸照

獨／921救難英雄疑陷「粉紅死劫」　埋屍公墓「頭七」顯靈喊冤

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

「性愛畫面太震撼」觀眾嚇傻　《邊境奇譚》結局猜不透！

邵翔「我會一直陪著你」　一句話收服小蠻穩交5年

影／跟蹤狂！尾隨母女搭電梯到家門口　說完「抱歉」秒狂奔

影／8黑衣人鋁棒狂砸！橫掃35娃娃機「玻璃全碎」　10秒閃逃東海商圈

影／「連根狗毛都沒有」檢疫犬下班　小港機場防護力剩8成

車友變成淫亂強盜！　惡男借機車「偷複製鑰匙」對朋友下手

公墓看到「隱形黑使者」　駕駛怒：「行行好，開個大燈好嗎」

偷拍裸照還會動手打人！女方火大提告　恐怖情人用這招得到原諒

「不捨、心疼」國3女葬身惡火　校方慟：她是多麼好的孩子

「帶槍投靠敵營」晨星工程師跳槽　辦離職順便下載機密　　

獨／救難英雄遭埋屍！群蠅飛舞揭「索命4部曲」　曾被押公墓虐打拍裸照

獨／921救難英雄疑陷「粉紅死劫」　埋屍公墓「頭七」顯靈喊冤

影／跟蹤狂！尾隨母女搭電梯到家門口　說完「抱歉」秒狂奔

植物人呻吟「生下男嬰」！照護機構不知懷孕　鳳凰城警方調查性侵

維吾爾族血統新人歌手超美！　私下超獨立「公開愛情觀」

喬治單節灌14分與衛少合砍68分　雷霆2分險勝拓荒者

兒子剛出生4天「我好無助」！　阿緯老婆「升格2寶媽」吐心聲

白冰冰「TW ICE」代言高雄　雞排妹點出唯一敗筆

秦嵐穿深V魚鱗裝美如人魚！　網放大看禮服細節…「全崩潰了」

換完未必能醒！腹留30cm疤堅捐肝　辣妹舞者安慰阿姨：我們有一樣的疤

美極右派「熱舞影片」修理民主黨超紅女議員　網力挺：戀愛了

排骨狗徘徊收容所前　主人留紙條「我養不起牠，拜託幫忙找家」

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

社會熱門新聞

BMW跑車闖國中狂飆甩尾　車主..

菜販為了塑膠袋推倒老翁害摔死！

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸..

即／母女遭綑綁脫衣主嫌落網！　..

雙煞闖屋劫財劫色　1嫌犯落網

婚禮主唱小三　63字聲明道歉

即／救難隊成員「遭撕票」　埋屍..

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　..

搶完銀行　元大匪自爆：去看五月..

「最驚恐一夜」母女遭拍裸照辱6..

救難英雄疑陷「粉紅死劫」埋屍公..

錯抓元大搶匪　無辜男揚言告警

2淫賊闖空門猥褻　盜用手機騙女..

爭產曝父親綠帽　他一毛都拿不到

更多熱門

相關新聞

跟蹤母女搭電梯到家門　說完「抱歉」秒狂奔

板橋驚傳出線跟蹤狂！新北市板橋區一名年輕女子日前與母親返家時，一名不知名的男性就一路尾隨進社區大樓，甚至還跟到電梯裡面，觀察女子是住在哪一戶，直到母女察覺不對勁質問時，跟蹤男驚慌失措說了「抱歉」後，就倉皇逃跑，女子友人貼出監視器要民眾注意，直說「太可怕！誰知道尾隨進家門會發生什麼事啊！」

母女遭綁拍裸照　移工稱共犯是台人

雙煞闖屋劫財劫色　1嫌犯落網

習近平紀念《告台灣同胞書》談話與兩岸關係的發展

「最驚恐一夜」母女遭拍裸照辱6小時

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

前四海幫堂主陳興餘過世　後事從簡

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

郁方「上億財產全捐孤兒院」！3兒女一毛都拿不到

女生票選「最討厭男生3大髮型」

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

贏過隋棠！女星露平肚：我懷孕8月　Sandy傻了

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

五月天開唱「鄉民女神」現身點骨灰級神曲

19日補班年初四　不是本來就放？

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！真的像子瑜

BMW跑車闖國中狂飆甩尾　車主找到了

別懷疑！男友做6件小事＝真的愛妳

菜販為了塑膠袋推倒老翁害摔死！

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面