車友變成淫亂強盜！　惡男借機車「偷複製鑰匙」對朋友下手





記者林煒傑／新北報導

新北市樹林區2名穿著安全帽、雨衣的惡徒2日「持鑰匙」闖空門，搜刮受害母女6500元後，接著扒光女主人衣服，綑綁又猥褻，強拍裸照和毆打，折磨母女長達6小時。警方4日晚間逮捕35歲越南籍阮姓嫌犯，阮男5日凌晨承認犯案，並咬出另名犯嫌是台灣籍老闆，警方5日早上10時許循線逮捕53歲丁姓老闆，訊後將2人依強盜、強制猥褻罪嫌送辦。

黃姓婦女2日傍晚5時許返家，隨即被家中行竊的2名惡徒以棉被蓋住綑綁毆打，惡徒穿著雨衣、戴安全帽、口罩、手套，難以辨認面貌，除了她第一時間驚喊「你們是誰？」遭對方喝令「不准動」，全程對方都用手機打字下指令，不發出聲音。

▼丁姓嫌犯因騎單車認識黃婦一家人，他經營的工廠最近現金短缺，竟偷複製鑰匙對朋友犯案。（圖／記者林煒傑攝）



2惡徒為了誤導警方辦案方向，故意脫去黃女的上衣猥褻，進而逼問家中財物放在何處，女子不斷尖叫反抗被毆打，黃女的23歲李姓女兒晚上7時許回家，因沒有帶鑰匙，打Line電話給媽媽求救，2賊見手機響起，竟盜用黃女手機回訊「你先幫媽媽買麵回家」，趁機支開李女。

女兒買麵回家後，被藏於門後的2惡徒用布套頭、雙手反綁，帶進浴室控制行動。過程中因被害人尖叫，2惡徒馬上壓制被害人，其中1賊拿衣物塞口時遭咬手臂，因疼痛先行離開；另1賊深夜離去前拍下黃母的不雅照，恐嚇「敢報案就把裸照上網」才離去。

▼綑綁母女淫賊先後落網。（圖／記者林煒傑翻攝）



母女邊哭邊掙脫、淚訴「這是今生最驚恐的一夜」，掙脫後立即連繫爸爸和哥哥一起到派出所報案。母女飽受一夜折磨，母親頭部、腹部、手腳都有毆傷情形，輕微腦震盪住院；女兒則手腳、臉部挫傷。

警方調查，持有鑰匙的丁嫌，和受害的黃姓婦人是「車友」，隸屬同一個車隊，因騎單車認識，與黃婦一家人是結識多年的朋友，他最近因經營的工廠周轉不靈，積欠約10多萬元，上周竟假借和黃婦丈夫借機車，趁機複製住家鑰匙，2日與雇用的移工一起犯案。

2人一路用複製的鑰匙從公寓大門到達樓上，因為和被害人熟識，他們怕聲音被認出，全程用手機打字下指令，開口說話僅說「不准動」、「敢報案就把裸照上網」2句話共12字，

警方認為惡徒故意脫去母女衣褲猥褻，卻沒有進一步侵犯受害人或做出更狠心的事情，是為了要營造「陌生人犯案」的假象，以「劫色」掩蓋最主要的「劫財」目的。2嫌到案後向警方供稱「真的是缺錢才會犯案，拍裸照的手機已經壞掉了，扔了」，警方目前正找尋犯案手機中，訊後將2人依強盜、強制猥褻罪嫌送辦。

▼妙齡女回家被歹徒盜用媽媽手機欺騙，購買晚餐後遭綑綁控制。（圖／記者林煒傑翻攝）



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