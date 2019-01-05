「沉迷魔性手遊」男孩與姑姑走散...帶回調度室第1句話：有WiFi嗎？

▲男孩後來已被姑姑接回家。（圖／翻攝自看看新聞）

大陸中心／綜合報導



河南省鄭州市一名小男孩近日在坐公車時，因為過度「低頭沉迷」玩手機遊戲坐過站而與家人走散。公車駕駛員見狀後將小男孩帶回調度室，沒想到小男孩當下第一句話竟問，這裡有沒有WiFi？接著又繼續低頭玩手機遊戲，讓現場工作人員看傻眼。

綜合陸媒報導，小男孩後來表示，他自己是與姑姑一起出來的，姑姑下車時沒有叫他，所以才會走散。交通公司工作人員表示，小男孩到調度室且情緒剛穩定後，「就問我們車長這裡有沒有WiFi」，接著就一直把手機捧在手裡玩遊戲。

報導更指出，姑姑過了一會兒才趕到調度室將小男孩接回家。工作人員還說，小男孩與姑姑走散後，幸好手中還有手機才能與家人聯繫，不過來到調度室第一反應竟然不是著急著找家。

過度沉迷手機更有可能威脅生命安全，英國一名男子日前原本在河邊一間酒吧外行走，卻因看手機太專心，把鋪滿落葉的運河誤以為是道路，結果往運河走向，結果「噗通」墜入河中，狼狽畫面被監視器全都記錄下來。

英國女孩丹尼爾斯（Jade Daniels）日前在路上滑手機時，一不小心撞到1對情侶，結果遭對方要求交出手機，拒絕後卻引來對方一陣毒打，造成下顎骨折、臉上更是逢了14針，傷勢相當嚴重。

▲智慧型手機讓眼睛疾病越來越年輕化。（圖／pixabay）

如果以健康角度來看，智慧型手機讓眼睛疾病越來越年輕化，不少人更提早出現乾眼症。醫師指出，建議可每日進行「眨眼操123」運動，不用1分鐘就能達到日常保護眼睛的效果，步驟包含「閉眼2秒、緊閉雙眼2秒、睜眼2秒」，每天重複3至5次。