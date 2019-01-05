　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「沉迷魔性手遊」男孩與姑姑走散...帶回調度室第1句話：有WiFi嗎？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲男孩後來已被姑姑接回家。（圖／翻攝自看看新聞）

▲男孩後來已被姑姑接回家。（圖／翻攝自看看新聞）

大陸中心／綜合報導

河南省鄭州市一名小男孩近日在坐公車時，因為過度「低頭沉迷」玩手機遊戲坐過站而與家人走散。公車駕駛員見狀後將小男孩帶回調度室，沒想到小男孩當下第一句話竟問，這裡有沒有WiFi？接著又繼續低頭玩手機遊戲，讓現場工作人員看傻眼。

綜合陸媒報導，小男孩後來表示，他自己是與姑姑一起出來的，姑姑下車時沒有叫他，所以才會走散。交通公司工作人員表示，小男孩到調度室且情緒剛穩定後，「就問我們車長這裡有沒有WiFi」，接著就一直把手機捧在手裡玩遊戲。

報導更指出，姑姑過了一會兒才趕到調度室將小男孩接回家。工作人員還說，小男孩與姑姑走散後，幸好手中還有手機才能與家人聯繫，不過來到調度室第一反應竟然不是著急著找家。

過度沉迷手機更有可能威脅生命安全，英國一名男子日前原本在河邊一間酒吧外行走，卻因看手機太專心，把鋪滿落葉的運河誤以為是道路，結果往運河走向，結果「噗通」墜入河中，狼狽畫面被監視器全都記錄下來。

英國女孩丹尼爾斯（Jade Daniels）日前在路上滑手機時，一不小心撞到1對情侶，結果遭對方要求交出手機，拒絕後卻引來對方一陣毒打，造成下顎骨折、臉上更是逢了14針，傷勢相當嚴重。

▲▼手機,iPhone,Siri,低頭族,滑手機,手遊。（圖／pixabay）

▲智慧型手機讓眼睛疾病越來越年輕化。（圖／pixabay）

如果以健康角度來看，智慧型手機讓眼睛疾病越來越年輕化，不少人更提早出現乾眼症。醫師指出，建議可每日進行「眨眼操123」運動，不用1分鐘就能達到日常保護眼睛的效果，步驟包含「閉眼2秒、緊閉雙眼2秒、睜眼2秒」，每天重複3至5次。

ET快訊
一上車被讓位！辣孕婦下秒「卸6月胎噴孩子」　隔壁大媽傻眼
女生票選「最討厭男生Top 3髮型」出爐！2019別再剪了

關鍵字：低頭族,手機,手遊,WiFi

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京「藍天保衛戰」告捷！2018空氣優良227天　重污染日15天

「嫦娥四號」迎月晝高溫考驗！　將擇機午休10號喚醒　

影／揭露海底撈員工「再苦都不走」的秘密　爸媽有薪水＋補助小孩學費

《告台灣同胞書》40周年　朱立倫現身央視紀錄片談「九二共識」

冰上秀飄移「下秒碎裂墜湖」！屁孩跳窗逃生　女友+妹妹泡水1天慘死

「沉迷魔性手遊」男孩與姑姑走散...帶回調度室第1句話：有WiFi嗎？

揭發女童遭全家暴打！　錄影男被警行政處罰「工作也丟了」

北京第一高樓528ｍ「中國尊」交付使用　擁8項世界之最

影／萌娃台上跳哭「舞步卻最完整」　網旁白：豬隊友氣死我啦

與陸復交後外長首次訪問！　布吉納法索總統：世界只有一個中國

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

鬼鬼超正經站台曾之喬　「瑤瑤」兩個字秒破功

冰上秀飄移「下秒碎裂墜湖」！屁孩跳窗逃生　女友+妹妹泡水1天慘死

「沉迷魔性手遊」男孩與姑姑走散...帶回調度室第1句話：有WiFi嗎？

揭發女童遭全家暴打！　錄影男被警行政處罰「工作也丟了」

北京第一高樓528ｍ「中國尊」交付使用　擁8項世界之最

影／萌娃台上跳哭「舞步卻最完整」　網旁白：豬隊友氣死我啦

與陸復交後外長首次訪問！　布吉納法索總統：世界只有一個中國

人民日報：台灣統一後民生福祉會更好　權益將得到充分保障

華聞快遞／陸鐵路今起調圖　17輛超長版「復興號」上線運營

北京「藍天保衛戰」告捷！2018空氣優良227天　重污染日15天

蘋果股價大跌！　環時：賣不好怪中國「經濟放緩」這邏輯很有問題

老闆很變態！移工遭逼「一起當淫盜」　妹痛哭：哥哥過得不開心

大掃除驚見「9顆蟒蛇蛋」擠爆水管！人妻嚇壞一秒用滾水燙熟

冰上秀飄移「下秒碎裂墜湖」！屁孩跳窗逃生　女友+妹妹泡水1天慘死

爆米花／曾子豪開轟台南市壓航空城　台壽保險勝台電

1個月前分手遭爆劈腿史！暴哭割腕送醫　Naomi出院神反轉「跟男友復合了」

2019「星座整體運勢」曝光！金牛會脫魯、巨蟹別和家人吵架

新年大掃除接近！3個方法幫你清空雜物　找回質感生活空間

暌違7年《戀愛達人》來了！小S「透視內衣」合體羅志祥

蔡英文籲各黨莫提九二共識　國民黨：烏賊戰術

《狗奴人生》狂獲5項影帝！改編自震驚義大利「養狗人」真實血案

鄧紫棋再創百萬紀錄....超狂　連美國YouTube總部都關注

大陸熱門新聞

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

《告台灣同胞書》40周年　朱立..

狠父掐死2姊妹藏屍　一審判死刑

梁振英：盼台人來港了解一國兩制

新郎遭槍殺亡　家人崩潰：上秒還..

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

湖北女大生在宿舍上鋪睡到產第二..

萌娃台上跳哭但舞步超完整　萌翻..

非血緣骨髓移植　東莞開首例

小米分割紅米　雷軍：各自發展

冬天一天洗3次澡　網：都騙子

人民日報：台灣統一後福祉會更好

新年遭性侵！女演員拒報警：穿太..

更多熱門

相關新聞

保時捷部分新車支援Android Auto

Porsche 近日因市場需求，將考慮開放部分車款的車載系統兼容支援 Android Auto。於 2016 年時，曾因為 Android Auto 系統要求回傳給 Google 的車輛數據過多，其中包含速度、油門位置、油溫和引擎轉速等重大資料，讓 Porsche 對 Google 動作有所疑慮

汪變臉APP見「人面狗」嚇到落跑

廉價手機自爆　60歲男子睡夢中喪命

休假看電影　身旁男孩手遊打整場

三星天津手機廠關門　2000員工回家

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

郁方「上億財產全捐孤兒院」！3兒女一毛都拿不到

女生票選「最討厭男生3大髮型」

相處9年　陳乃榮從沒看過琳恩OO

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

前四海幫堂主陳興餘過世　享壽60歲

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

贏過隋棠！女星露平肚：我懷孕8月　Sandy傻了

五月天開唱「鄉民女神」現身點骨灰級神曲

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！

張立東：想妳想到「瘦」不了！

JENNIE爆出戀情後首露面！

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面