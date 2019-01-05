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母女遭綁拍裸照！驚恐6小時　移工落網稱共犯是台籍老闆

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▲▼妙齡女回家被歹徒盜用媽媽手機欺騙，購買晚餐後遭綑綁控制。（圖／記者林煒傑翻攝）
▲妙齡女回家被歹徒盜用媽媽手機欺騙，購買晚餐後遭綑綁控制。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者林煒傑／新北報導

新北市樹林區2名穿著安全帽、雨衣的惡煞持鑰匙闖空門，搜刮受害母女6000多元後，接著扒光母女衣服，綑綁又猥褻，強拍裸照和毆打，折磨母女長達6小時。警方調查，惡煞用手機打字下指令，全程僅說「不准動」「敢報案就把裸照上網」2句話，加上持鑰匙入屋、熟悉家中作息，應是熟人所為。一名20多歲越南籍嫌犯5日凌晨承認犯案，並稱另名犯嫌是台灣籍老闆。

李姓婦女2日下午5時許返家，隨即被家中行竊的2名惡煞以棉被蓋住綑綁毆打，由於惡煞穿著雨衣、戴安全帽、口罩、手套，根本不知道其面貌，除了她第一時間驚喊「你們是誰？」遭對方喝令「不准動」，過程中都被對方用手機打字下指令。

2賊見遭綑綁的李女頗具姿色，竟然起色心、脫去她的上衣猥褻，進而逼問家中財物放在何處，女子不斷尖叫反抗被毆打，李女的23歲女兒晚上7時許回家，由於沒有帶鑰匙，於是打Line電話給媽媽求救，2賊見手機響起，竟盜用李女手機回訊：「你先幫媽媽買麵回家。」

女兒買麵回家後，被藏於門後的2賊用布套頭、雙手反綁，身上被扒去剩內衣褲，帶進浴室控制行動。過程中因被害人尖叫，其中1賊拿衣物塞口中時遭咬手臂，因疼痛先行離開；另1賊深夜離去時拍下母女的不雅照，恐嚇「敢報案就把裸照上網」才離去。

▼2名穿著安全帽、雨衣的惡煞持鑰匙進入屋內。（圖／記者陳雕文翻攝）
▲▼2名穿著安全帽、雨衣的惡煞持鑰匙進入屋內。（圖／記者陳雕文翻攝）

母女邊哭邊掙脫、淚訴「這是今生最驚恐的一夜」，掙脫後立即連繫爸爸和哥哥一起到派出所報案。母女飽受一夜折磨，母親頭部、腹部、手腳都有毆傷情形，輕微腦震盪住院；女兒則手腳、臉部挫傷。

警方調查，2賊持有鑰匙，一路用鑰匙從公寓大門到達樓上，以「不破壞大門」的方式進入屋內，然而大門深鎖就算是鎖匠也無法輕易開啟，加上他們全程用手機打字下指令，開口說話僅說「不准動」、「敢報案就把裸照上網」2句話共12字，

此外，警方認為惡煞故意脫去母女衣褲猥褻，卻沒有進一步侵犯受害人或做出更狠心的事情，或許是為了要誤導「陌生人惡煞的形象」，甚至以「劫色」掩蓋最主要的「劫財」，可能怕熟人認出聲音，也可能是因為說話有口音或腔調，不排除是熟人或外籍人士所為。

一名20多歲，在工廠工作的越南籍移工嫌犯4日晚間落網，5日凌晨承認犯案；至於另一名嫌犯身分，越南移工稱是台灣籍老闆，但因另名嫌犯尚未逮捕到案，警方正持續追緝中。

▲▼2名穿著安全帽、雨衣的惡煞持鑰匙進入屋內。（圖／記者陳雕文翻攝）

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關鍵字：雙煞,母女,淫賊,樹林,台灣,老闆

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