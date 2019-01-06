民進黨主席補選／南市設置9個投開票所　投票率約2成

▲民主進步黨第16屆黨主席補選1月6日舉行投票，民主進步黨台南市黨部主委黃先柱表示台南市共設置9個投票所，呼籲黨員踴躍投票。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

民主進步黨第16屆黨主席補選將於1月6日舉行投票！民主進步黨台南市黨部主委黃先柱表示台南市共設置9個投票所，分別為南區、北區、安南區、永康區、新營區、佳里區、善化區、仁德區、玉井區；台南市這次補選的選舉人數共2萬7224人，預估投票率約2成左右。

民進黨黨主席依黨章規定由黨員投票直選，補選日期訂於1月6日舉行。台南市幅員遼闊故設置9個投開票以因應選務順利進行。黨主席補選的投票時間為上午8時至下午5時，黨員投票要帶身份證、印章，並於戶籍所屬之投開票所投票；請黨員踴躍投票。

台南市9個投開票所，即第1投票所(南區)兼選務中心：南區新興國中新興館；第2投票所（北區）：北區文成里活動中心；第3投票所（安南區）：安南區淵中里活動中心；第4投票所（永康區）：永康區大橋里活動中心；第5投票所(新營區)：新營區新進國小活動中心；第6投票所(佳里區)：佳里區佳里國小中正堂；第7投票所(善化區)：善化區文正里社區活動中心；第8投票所(仁德區)：仁德區仁德里活動中心；第9投票所(玉井區)：玉井區中正里清芳活動中心。