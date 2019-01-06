民進黨主席補選／林佳龍提3期待：台灣優先、黨政同步、團結勝選

▲林佳龍6日到北屯區進行黨主席補選投票。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

民進黨主席補選，前台中市長林佳龍6日早上前往北屯區投票；林表示，對民進黨新選出黨主席有三點期待，分別為：台灣優先、黨政同步及團結勝選；並提到「我們應與蔡總統站在一起」，拒絕一國兩制的九二共識。

林佳龍早上10點抵達北屯區投票，他說，此次黨主席補選是民進黨最困難的時候，非常敬佩兩位候選人挺身而出；並對新選出的黨主席有三點期待，第一是台灣優先，期望新當選的黨主席能捍衛台灣主體性，要以台灣人的利益及主體性做出發。

▲林佳龍投下黨主席一票，並新選出黨主席提出3期待。

第二是黨政同步，因民進黨是執政黨，黨主席要作為協調溝通、推動政務的主席，協調包括總統、行政院、各部會還有立法院的朝野各黨派，甚至是民間各方面力量，讓黨政同步，強調「尤其要接地氣」。

第三是團結勝選，林認為，在這個困難時刻，民進黨要以能勝選人選來做為未來提名的標準，只有公平、透明，團結所有黨內外的力量，才能贏得總統跟立委勝選。

針對總統呼籲各政黨不要再談九二共識，林佳龍表示，九二共識是2000年後發明的名詞，現在已經被習近平狹隘定義為「一國兩制」，讓中華民國沒有存在的空間。

▲林佳龍與現場等候的熱情支持者握手。

林說，期待新主席能以「台灣優先」角度出發，因九二共識已越來越沒有模糊空間，並強調，大家應與蔡總統站在一起，捍衛台灣優先，拒絕一國兩制這種九二共識。

媒體提問，林身為黨的中生代，對民進黨內部檢討聲音不斷，是否會參與改革？林回應，民主政治就是人民作主的政治，這次地方選舉就是告訴民進黨要接地氣；而自己10幾年來做的工作也是如此，會繼續做民進黨跟人民的橋樑，隨時反映民意。

林也特別感謝台中市黨部，把黨主席補選的投票所設在北屯北區，這是民進黨提名立委補選候選人王義川的選區。他肯定王在接受黨徵召後，短時間內支持度倍增，籲市民給王服務的機會；王也說，會全力守護台中捷運、守護台中建設。