民進黨主席補選／陳菊回高雄投票：情感上希望賴清德能留下

▲總統府祕書長陳菊6日為民進黨黨主席補選現身高雄投票。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

總統府秘書長陳菊6日南下高雄參加民進黨主席補選投票，受訪時被問到對新任市長韓國瑜的期許，他給予祝福，也呼籲民進黨員要踴躍投票。行政院長賴清德日前表達審完總預算後就要離開職位，被外界解讀要跟敗選的蔡英文切割，陳菊在高雄受訪表示，情感上希望賴能留下，但賴既然表明離開，還是會尊重其意願。

陳菊見到媒體也打招呼說「大家好久不見，最近好嗎？」陳菊在龍華國小第三投票所進行黨主席補選投票，陳菊見投開票所人潮稀少黨員似乎不踴躍，也呼籲期盼黨員同志能在這時候支持黨中央、支持民進黨。

媒體追問陳菊是否支持蔡連任2020或由黨內讓新世代出面承擔？陳菊說，總統已經清楚表達「責任比連任」更重要，未來什麼人代表民進黨參選2020都有一定的民主機制，黨內包括蔡總統等我們都尊重這個機制。關於蔡英文要台灣社會各黨派勿再提「九二共識」一事？陳菊表示不知道，也沒看到蔡英文有這樣的談話。

至於獨派四老登報要蔡英文勿連任2020，陳菊說，總統的立場已經說明。對這4位長輩為台灣努力都非常感念，不過這個階段除了對蔡英文總統有更高的期待，也要讓台灣社會了解，整個台灣在面臨困難危急時，不分世代、不分黨派大家應該團結才會有力量。對四位長輩的指教我們會虛心檢討。

現場媒體問陳菊對賴清德去留與蔡英文是否代表民進黨連任2020？陳菊表示，台灣社會對賴院長有高度期待，多懇切希望他能夠繼續承擔，不過民進黨遭遇有史以來最大的挫敗，賴作為領導行政團隊最高基層也認為必須承擔，唯有他承擔才能讓民進黨有新的轉機。

最後媒體詢問國民黨高雄市長韓國瑜剛上任，陳菊對他有何建議？陳菊說，新的市長有那麼高的民意支持他，但民意如流水相信韓會努力做、好好做，我們高度祝福，期待新市長能夠做的更好符合人民的期待。