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雲豹八輪甲車被爆引擎組件漏油　21項缺失零件無法互換

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政治中心／綜合報導

「雲豹八輪甲車」去年底才全數完成解繳，象徵國軍推動國防自主的新里程。不過，如今卻傳出將正式量產的雲豹甲車有21項重大缺失，甚至連引擎組件都會漏油，零件無處更換只能繼續使用；還有官兵透露，為了不出包，雲豹熱機數天內只跑幾公里遠，比40年的M60A3戰車還要少。

▲陸軍「長青操演」開打,雲豹八輪甲車。（圖／ETtoday資料照）原記者楊佳穎攝

▲雲豹八輪甲車被爆出有21項品質性能的缺失。（圖／ETtoday資料照，下同）

軍備局第209廠曾表示，考量到六輪甲車的空間不足，民國90年就提出「雲豹專案」研發新一代的八輪甲車，而CM34 30公厘鏈砲裝步戰鬥車型也在去年完成戰術測評。但根據《蘋果日報》報導，由國人自製的雲豹八輪甲車不僅引擎組件漏油，還有電力不足等共21項品質性能的缺失，甚至因為中興電工違反契約規定進口低價的大陸製綜合液壓泵，導致零件無法互換，數天下來只能跑幾公里熱機，比已經服役40年的M60A3戰車還要少；對於外界的質疑，國防部僅回應上述都不是事實。

其實，雲豹八輪甲車是象徵國軍推動國防自主的新里程，軍備局第209廠指出，國軍輪型甲車研製工作自民國81年完成CM31六輪甲車研製，隔年隨即與法國、奧地利兩國的六輪甲車一起參與戰術性能評比，不僅通過戰測而且表現優異，還在民國86年於臺北航太展展出，後來配合新一代輪型甲車發展趨勢研發八輪甲車，有了先前的經驗，短短4年結合國內產、官、學、研所共同努力，才製造出雲豹八輪甲車。

▲陸軍「長青操演」開打,雲豹八輪甲車。（圖／ETtoday資料照）原記者楊佳穎攝

▲雲豹八輪甲車去年底才全數完成解繳。

軍備局第209廠表示，民國91年至94年間經過多次修正、測評驗證，陸續完成P0雛形車以及P1、P2、P3等樣車，接著分別進行「結構可行評估」、「研發測評」、「作戰測評」及「驗證是否可量產」等測評驗證，民國95年「迅馳專案」核定八輪甲車生產，隔年完成小批量產，民國99年完成初期作戰測評，並在100年CM32/33 40公厘榴彈機槍指揮車正式量產，民國107年全數完成解繳，再撥交部隊服役。

為了因應未來作戰，軍備局第209廠也在去年度以原八輪甲車型成功打造「八輪甲車M1樣車」，針對外觀、內部結構、動力底盤系統、武器系統自動化及可視化作戰能力等項目進行研改，全車動力系統及傳動序列均有嶄新的配置，強化車身結構與制動性，所搭配的液氣承載系統與六輪轉向，不僅提升越野性能，更大幅縮小轉向半徑，適合全臺各地形及城鎮戰力的發揮。

▲陸軍「長青操演」開打,雲豹八輪甲車。（圖／ETtoday資料照）原記者楊佳穎攝

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關鍵字：國防部,雲豹八輪甲車,軍備局,軍武,台灣軍武

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