航艦殺手升級！　外媒：台灣雄三飛彈射程可達400公里

▲海軍司令部於2019年第一天公布《TOWARD 2019》形象短片，首度公開沱江艦發射雄三飛彈的震撼畫面。（圖／翻攝自中華民國海軍臉書）

政治中心／綜合報導

為迎新的一年，海軍司令部特地選在1月1日釋出《TOWARD 2019》新形象短片，在鏡頭前展現海軍各項戰火炮實彈操演的情況。首度公開雄風三型飛彈（Hsiung Feng III）從沱江級飛彈巡邏艦上「超音速發射」的畫面，更是引起各界熱議。就連國外媒體也這段影片相當感興趣，還在報導中提到，台灣雄三飛彈經過升級可達400公里射程。

根據Navy Recognition網站報導，雄風三型飛彈是一種超音速反艦飛彈，主要採用衝壓噴射引擎。它代表了台灣研發技術的進步，在經過升級之後，不但射程能夠接觸到400公里的目標，同時也具備了高G運動能力，能以此躲避戰艦防禦系統「攔截飛彈」的情況。

▲ 沱江艦配備8枚超音速的雄風三型和次音速的雄風二型反艦飛彈，火力甚至高於多數3000噸級巡防艦。（圖／記者季相儒攝）

報導中還提到，台灣除了提升雄三飛彈的射程及效率以外，同時也在改良與升級其他種飛彈，例如射程可達600公里的「雄風二E地對地飛彈」，具備紅外線導引能力的的「天劍一型空對空飛彈」及「天弓防空飛彈」等。

據了解，雄風三型飛彈屬於略海攻艦飛彈，它的飛行高度可以低到10公尺，在進行終端攻擊時，還可加速到3馬赫以上，能夠穿過所有艦船的鋼板，因此被稱為是「航艦殺手」，在中科院所有國造飛彈當中，也是屬於最具有攻擊性又最敏捷的武器。

至於影片中發射雄三飛彈的沱江艦，也是國艦國造代表之一，特色是穿浪雙船體設計，這樣的船體具備雷達匿蹤設計。此外，它還可以配備8枚超音速的雄風三型和次音速的雄風二型反艦飛彈，火力甚至高於大多數3000噸級巡防艦，即便面對6級風浪，仍然可以照常發射飛彈，並維持海上的作業和戰鬥能力，就連航行的性能與耐波性也與3000噸級軍艦不相上下。