越男持吸食器遭查　「和我家同款掀床」警順手一掀床下躲3人

▲因為與家裡的掀床同款，員警隨手掀起竟發現裡面還躺了3個人。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

不怕神對手，就怕豬隊友！新竹縣一名22歲越南籍阮姓男子，因深夜不回家在路邊鬼鬼祟祟，警方上前關心，沒想到他竟吞吞吐吐一副心虛樣，警方直覺有異，隨後在他身上發現毒品吸食器，阮男卻向警方表示要回家拿證件藉此拖延時間，沒想到竟讓警方意外查獲躲在租屋處掀床內的3名同夥，當場將4名逃逸移工逮捕，訊後依違反《入出國及移民法》移送法辦。

▲套房內被搜出造型獨特的吸食器。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



警方表示，竹北派出所所長陳昭佑與警員陳柏均、王子昇、曾建僑、黃照庭執行巡邏勤務時，發現越南籍阮男深夜在路邊行跡可疑，原本只是想關心上前詢問，但阮男卻一時緊張，不小心被警方發現毒品吸食器及殘渣袋，警方請他出示證件，他推託說證件放在出租套房忘了帶，希望能夠返回租屋處拿取證件。



只是當警方與阮男返回租屋處，阮男卻拿著鑰匙遲遲打不開門，所長陳昭佑發現阮男手上的鑰匙是特製的，與大門並不吻合，根本是心裡有鬼，懷疑阮男故意拖延是另有所圖，警方分頭查訪，發現這層出租套房還有別的樓層，於是找來阮男一起下樓查看，隨後竟在最後一間租屋處發現吻合的鎖匙孔，但房間卻意外遭反鎖，警方並請阮男用越南語請對方打開門來。



裡面其中一名持光觀簽證來台的男子前來應門，隨後警方在租屋處四處查看，沒想到在掀床內發現還有3名男子躺平躲在裡面，不禁揶揄「躺的很舒適喔！」3名男子經警方查證後，證實其中2名是逃逸的越南籍移工，其中1人因案遭到通緝，另一名是偷渡來台的越南籍男子，3人及阮男當場遭逮捕，同時房間內也被找出造型奇特的毒品吸食器，阮男發現同夥也被警方逮捕，當場嚇傻。



警方表示，當警方進入這間套房內時，僅見一名持觀光簽證、合法來台的男子，但由於警員陳柏均發現現場有個掀床，和他們家的款式一模一樣，一時好奇打開來查看，沒想到裡面竟躲著3名大漢，當場將他們逮捕，訊後依毒品罪嫌及違反《入出國及移民法》移送法辦。