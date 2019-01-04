脫團越南客僅39人到案　檢舉1人4000元獎金還有43.6萬可以領



▲目前尚有109名脫團的越南觀光客在逃，移民署指出只要提供線索並順利逮補就可以獲得4000元獎金。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者柳名耕／台北報導

4個來自越南的旅行團在2018年底抵台後發生大規模脫團事件，移民署和警政署共組專案小組追氣脫團的越南籍觀光客，新任署長邱豐光上任後頗有斬獲，截至4日中午已有39人到案。為此移民署特別規劃4000元的檢舉獎金，民眾只要提供越客相關的線索就能領取，目前尚有109人在逃，也就是還有43.6萬的獎金可以領取。

由於事發至今已經11天，移民署與警政署已經陸續追回39人，但仍有109人在逃，為了加快追查步調，內政部長徐國勇指示，如果民眾提供脫團越客的線索，只要順利逮補就會依「舉發違反入出國及移民法事件獎勵辦法」發放最高4000元獎金。

在3日上午追回人數僅35人，不過移民署外勤人員透過出沒地點分析後，陸續又追回4人（2男2女），截至發稿為止，尚未有因民眾提供線索而落網的越客，移民署同時呼籲脫團的越客盡快自行投案。

移民署檢舉專線電話：

北區事務大隊02-29611356、中區事務大隊04-24725102、南區事務大隊0988-955971、國境事務大隊0933-090291

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