越南籍男觀光名義入境　非法打工還逾期停留

▲屏東縣東港警查獲四名越南籍男子打工，其中一人持觀光護照入境，逾期停留。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局3日晚上在進德大橋執行路檢勤務，攔下一輛廂型車，載了4名越南籍男子，有3位逾期居留，其中1人持觀光護照入境，有一位逾期期超過2年，訊後依依入出國移民法及就業服務法移送移民署屏東專勤隊處理。

東港警察分局鑑於近日外籍人士持觀光簽證入境後脫逃事件頻傳，特針對轄內外籍人士經常出入聚集處所及重要路口，主動規劃巡邏、路檢及（擴大）臨檢勤務。

▲東港警方查獲越南籍男子逾期停留打工▼

繼東濱派出所所長郭瑾樺日前在新園鄉雙園大橋執行路檢帶班攔查查獲涉嫌以觀光名義來台從事性交易工作1名越籍女子後，3日晚上近9時，復由東港分局長劉清俊親自帶隊於東港鎮與新園鄉交界之進德大橋執行路檢勤務，發現一部載客廂型車車上載了四位未帶任何證件越南籍男子，全部帶回分局調查。

警方說，四人雖非觀宏專案查尋對象，但其中3名為失聯移工、1名為持14天觀光簽證入境逾期停留者，其中一位失聯移工達1408天。他們表示，平時都在高雄屏東地區以打零工為生，這次是在東港客運站旁搭載型車回高雄時被查獲。

分局長劉清俊呼籲各公司工廠行號切勿非法雇用外籍移工，以免觸法受罰。