平民小吃滷肉飯不能亡！　張麗善建請中央全面禁廚餘養豬

▲防堵非洲豬瘟，守護雲林豬隻，縣長張麗善視察廚餘濾乾處理及豬隻拍賣市場情形。（圖／記者唐詠絮翻攝，以同）

記者唐詠絮／雲林報導

金門死豬驗出非洲豬瘟陽性反應，養豬大縣的雲林縣繃緊神經，相關防疫工作再次嚴謹檢視，不容漏洞；縣長張麗善4日上午巡查廚餘濾乾處理及豬隻拍賣市場並表示，要以最高規格的防疫標準，才能面對「毀滅性」的非洲豬瘟威脅，更強調「給民眾一碗安全的滷肉飯很重要」，呼籲防疫工作，人人有責。

環保局長張喬維表示，原本虎尾掩埋場廚餘轉運中心每日處理的廚餘約5噸，在禁用廚餘養豬政策實施後已達到20噸，顯示餐廳等營業單位在廚餘回收機制上展現高度的配合；關於廚餘去化後的肥料，目前正進行檢驗中，一達成成功的配方比率肥料，即公告免費提供辦法。

雲林肉品市場總經理黃加安說，為了提供雲林縣民有豬肉可以安全食用，每輛豬車進出從豬場進入拍賣場之間，均經消毒控管，豬肉市場產銷穩定，平均單日交易都維2仟4百頭，價格也都一直維持在每公斤69到70元之間，相當穩定。

張麗善也建請中央再次思考全面禁止廚餘養豬對於防疫的必要性；希望中央能扛起防疫重責，協助各縣市一起做好防疫工作，一起來打好這一仗。雲林在禁止廚餘養豬的防疫準備上，起步較早，願意和其他縣市分享經驗，因為這個問題不是雲林一縣的問題，是要全部縣市一起聯合防疫才能守住臺灣畜豬產業的問題。