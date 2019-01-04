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「非洲豬瘟疫情失控是事實」　蔡英文要中國「有效掌控」

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▲▼蔡英文赴金門視察豬瘟防疫。（圖／記者翁嫆琄攝）

蔡英文赴金門視察豬瘟防疫，送上加菜金。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者翁嫆琄／台北報導

金門漂來含有非洲豬瘟的病死豬，引發台灣豬隻危機，總統蔡英文4日到金門視察當地碼頭、機場的防疫情況，並做出3點呼籲，除了要民眾不要有僥倖心態，也要有長期抗戰的準備外，她也要求中國，「疫情的失控已是事實，希望中國方面能對疫情做更有效的掌控，而且能把疫情透明化」。

蔡英文上午到金門視察，她先到水頭碼頭聽取簡報，並觀看海關的防疫情形，之後再到機場觀看X光機等運作狀況。針對非洲豬瘟，蔡英文致詞時表示，在年底發現第一豬海漂過來的豬隻有非洲豬瘟的病毒，從此金門的防疫狀況就進入更緊密的階段，金門在縣長的主導下也成立應變中心，今早行政院長賴清德也主持中央災害應變中心會議，在這階段她也來金門看整體防疫工作的情況，也希望在這段期間，大家一起共同努力，把防疫工作做得更好，讓防疫不要出現破洞。

▲▼蔡英文赴金門視察豬瘟防疫。（圖／記者翁嫆琄攝）

她也當場做出3點呼籲，第一，「千萬不要有饒幸的心理，覺得疫情不一定會發生」，一旦發生，對台灣的產業的衝擊非常大，「是以數千億來計」；第二，呼籲大家心理要有長期抗戰的準備，因為非洲豬瘟疫情有長期化的趨勢，大家心理要有準備。

蔡英文也再次呼籲中國，「疫情的失控已是事實」，希望中國方面能對疫情做更有效的掌控，而且能把疫情透明化，讓處理防疫第一線的人有更充足的資訊，做更有效的防疫工作。

至於金門豬肉產品禁輸台，她強調，防疫是非常重要的事情，不能有任何破口，農委會公告1月3日到1月16日禁止金門豬肉製品進到台灣本島及離島，在這兩周農委會也會對所有的畜牧場進行採樣、檢驗，確保能夠安全無虞，在整個工作完了後，相信農委會會很快解除管制，她也跟金門鄉親說明，防疫是為了大家共同的安全，有管制會造成不便，也希望金門鄉親能理解及體諒，政府也會跟金門縣政府合作，有需要協助的會盡量協助。

不過，蔡英文坦言，現在都沒有收到中國按照雙方協議要求的方式來提供疫情資訊。

▲▼蔡英文赴金門視察豬瘟防疫。（圖／記者翁嫆琄攝）

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關鍵字：蔡英文,非洲豬瘟,中國,金門,防疫,小三通

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