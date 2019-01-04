外國人沒繳20萬禁再入境！　非洲豬瘟肉品裁罰再升級

▲防疫工作再升級，機場出動X光、防疫犬。（圖／記者謝承恩攝）

生活中心／台北報導

自從農委會祭出重罰，還是有許多旅客違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉及其製品入境，罰款金額累積超過63萬元，外界都相當關心，外籍旅客離境前沒有繳清會有哪些處罰。「108年非洲豬瘟中央災害應變中心」第2次會議今（4）日決議，要是沒有繳納或繳清，下次入境時拒絕讓該名外籍旅客入境。

「108年非洲豬瘟中央災害應變中心」會中，針對外國人帶非洲豬瘟疫區豬肉及其製品入境遭罰20萬元，如果沒有繳清繳交罰鍰，災害應變中心會議上做出決議。行政院長賴清德表示，限定在有攜帶違禁品或是不繳交罰款，第二次入境，就拒絕入境，那該名外國旅客需繳完罰鍰才能入境。

農委會防檢局組長徐榮彬解釋，如果外籍旅客第一次入境被發現攜帶疫區豬肉及其製品，雖然違反防疫規定，但在裁罰後，還是會給予入境，但必須在離境前繳清罰緩，否則下一次來台灣，必須繳清上一次罰緩，才能入境。

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