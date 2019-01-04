金門防疫戰／機場豬肉伴手禮全消失　店家討生活力推牛肉品

▲金門發現非洲豬瘟病死豬，為防堵疫情，全境豬肉製品「限制出境」14天。（圖／記者陳以昇攝）

記者 陳以昇、王亞志／金門報導

農委會證實金門田浦海灘死豬體內驗出非洲豬瘟病毒，4日在烏坵島又發現第二頭海漂病死豬，讓金門豬遭疫情侵襲的疑慮再度升高。金門尚義機場特產店原本熱銷的豬肉乾，已全部從架上「消失」，只剩下牛肉乾製品、以及餅乾零食可買。特產店店長蔡敏修說，為了配合政府防堵疫情擴大，從1月3日晚間開始，所有金門的豬肉製品將「限制出境」14天。

▲金門發現非洲豬瘟病死豬，為防堵疫情，特產店豬肉製品已全數下架。（圖／記者陳以昇攝）

位在尚義機場的聖祖食品特產店，部份上架櫃台空蕩蕩，因為豬肉相關製品已經緊急全數下架。店長蔡敏修說，很多旅客本想買豬肉乾當伴手禮回台，無奈已被「限制出境」，「很多民眾抱怨買不到豬肉乾啊，只好強力推銷牛肉乾和其他特產品！」

▲金門發現非洲豬瘟病死豬，為防堵疫情，不僅全境豬肉製品「限制出境」14天，連台灣來的知名肉鬆也全部下架。（圖／記者王亞志攝）

蔡敏修說，現在金門肉類檢疫規格提升，第一關先防堵大陸肉類製品從利用小三通登陸；接下來禁止本地豬肉「出境」，連台灣來的豬肉品，只要入境金門，就必須在這裡全部「消滅」吃下肚。從台灣來的知名肉鬆，也從店內下架。下架的豬肉乾全部連夜運往總公司封存，「現在只能配合政策全力防堵疫情。」