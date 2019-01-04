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金門防疫戰／海漂死豬引恐慌　在地阿嬤老神在在：不要緊啦！繼續吃啊

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▲▼金門機場出境檢查站門口，公告禁止豬肉及相關製品進入台灣及其他離島，台灣遊客肯定政府防疫作為，當地金門阿嬤不擔心疫情，直說不要緊啦 。（圖／記者陳以昇攝）

▲金門機場出境檢查站門口，公告禁止豬肉及相關製品進入台灣及其他離島。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、王亞志／金門報導

金門海漂死豬驗出非洲豬瘟病毒，農委會防疫所緊急頒布禁止豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品（豬肉製品）進入台灣本島，對此金門居民直言「那個海上漂來的，不要緊啦！繼續吃啊，大家都在吃（豬肉），嘿哪有要緊」。

▼金門機場出境檢查站門口，公告禁止豬肉及相關製品進入台灣及其他離島。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼金門機場出境檢查站門口，公告禁止豬肉及相關製品進入台灣及其他離島，台灣遊客肯定政府防疫作為，當地金門阿嬤不擔心疫情，直說不要緊啦 。（圖／記者陳以昇攝）

去年2018年12月31 日下午金門縣動植物防疫所接獲金門岸巡通報，在金沙鎮田浦海岸邊發現一頭全身發黑的死豬，採樣檢體後銷毀豬體，1月3日檢驗結果發現死豬體含有非洲豬瘟病毒，立即發布公告自2019年1月3日至16日止，禁止豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品（豬肉製品）進入台灣本島。

豬瘟侵襲金門，當地居民老神在在，阿嬤笑著表示「那個海上漂來的，不要緊啦！繼續吃啊，大家都在吃（豬肉），嘿哪有要緊」；到金門遊玩的台灣旅客對於政府緊急處理相當肯定，也清楚知道不能從金門帶豬肉相關製品回台灣「很嚴重啊，找到一隻死豬，但我們吃素啊，不會擔心！」

▼當地金門阿嬤不擔心疫情，直說不要緊啦 。（圖／記者王亞志攝）

▲▼金門機場出境檢查站門口，公告禁止豬肉及相關製品進入台灣及其他離島，台灣遊客肯定政府防疫作為，當地金門阿嬤不擔心疫情，直說不要緊啦 。（圖／記者陳以昇攝）

▼台灣遊客肯定政府防疫作為。（圖／記者王亞志攝）

▲▼金門機場出境檢查站門口，公告禁止豬肉及相關製品進入台灣及其他離島，台灣遊客肯定政府防疫作為，當地金門阿嬤不擔心疫情，直說不要緊啦 。（圖／記者陳以昇攝）

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關鍵字：非洲豬瘟,死豬,金門,阿嬤

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