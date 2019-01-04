金門海漂死豬驗出非洲豬瘟　彰化三級開設全力防堵

▲養豬場全面消毒，防堵非洲豬瘟疫情。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

日前金門縣金沙鎮田浦海邊驚見一隻死豬，3日在這隻死豬上驗出非洲豬瘟，全台養豬戶排名第3的彰化縣，全力圍堵非洲豬瘟入侵，動物防所4日先行三級開設，期望在防疫工作超前部署、防患未然，所長董孟治呼籲，食用豬肉只要加溫過70度C持續30分鐘以上就可以把病毒殺死，提醒民眾注意，最好要煮熟再食用。

彰化縣目前養豬頭數大概77萬隻左右，飼養戶將近8百戶，在全台大概排名第3，縣府從107年8月開始就積極宣傳防疫非洲豬瘟訊息，已透過各種宣傳管道，包括大型講習、LINE群組等，還有中央製作的宣傳單，都轉傳給養豬戶，期望養豬戶同業間互相傳達相關訊息。

▲養豬場全面消毒，防堵非洲豬瘟疫情。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，非洲豬瘟的特徵是豬隻會發高燒、生理體表會有紅斑，如果嚴重的話會有排血痢的現象，一般只要發現場內的豬隻有異常，希望養豬戶在第一時間跟動防所通報做移動管制，以防病源的擴散，希望大家共同盡心盡力把這個產業顧好，不要讓非洲豬瘟入侵彰化縣。

董孟治指出，其實非洲豬瘟不是一個人畜共通的傳染病，食用豬肉只要加溫過70度C持續30分鐘以上就可以把病毒殺死，提醒民眾注意，豬肉品最好要加熱煮熟再食用。

▲防堵非洲豬瘟疫情，彰化縣政府印製相關DM宣導。（圖／記者唐詠絮翻攝）