政治 政治焦點 國會直播 專題報導

第6度對戰！陳亭妃批謝龍介就是用一支嘴　警告：女生不是好惹的

▲▼陳亭妃、謝龍介。（合成圖／資料照）

▲陳亭妃、謝龍介。（合成圖／資料照）

記者林東良、劉人豪／台南報導

民進黨今（15日）公布台南市長初選民調結果，陳亭妃60.85%擊敗林俊憲58.16%，以2.7個百分點的些微差距出線。陳亭妃指出，告謝龍介妨害名譽，且法院判謝龍介賠25萬，「所以你就知道，他就是用一支嘴巴」，接下來第6次跟謝龍介對決，「因為我就要讓你知道，女生不是好惹的」。

陳亭妃認為，在這一次的選戰當中，對謝龍介太了解了，他從議員到立委，然後立委的時候一對一，就用一台廣告車，然後在所有的廟宇大庭開宣講會，在宣講會全部都在罵我，所以我告他他要判給我25萬，這個已經是謝龍介他法院認證傷害陳亭妃，一個民意代表要有所謂的法院認證很難，因為都會是所謂的可受公評，可是卻贏了謝龍介，「所以你就知道，他就是用一支嘴巴」。

陳亭妃說，沒有跟他要這25萬，因為就是會跟謝龍介6戰，「因為我就要讓你知道，女生不是好惹的，這一張所謂法院認證的，我會貼在你的腦袋上，這就是你傷害女性，而且欺負女性」，所以會比別人更柔軟，會取回所有人民對民進黨的支持度，也會用更堅強而且更勇敢，我們認為我們就是一個最強戰隊，我們要贏，而且是要贏得好看贏得漂亮。

陳亭妃表示，感謝一路以來人民的陪伴與鞭策，讓她在服務台南的道路上始終不敢鬆懈。她強調，現在邁入第28年，人民要繼續鞭策我，共同承擔新任務，「要和所有台南人作伙把台南顧好。」

陳亭妃指出，27年來的每一步，都不是一個人走過來的，是人民陪她一路走過來，她也要特別感謝所有不斷提醒她、磨練她的好朋友，「正因為有這些聲音，讓我時時刻刻提醒自己、要求自己，不能辜負人民的期待。」她強調，政治不只是掌聲，也需要承擔與自省，而這正是她一路走來始終放在心上的事。

▲▼陳亭妃初選勝出，將參選台南市長。（圖／記者林東良攝）

▲陳亭妃初選勝出，將參選台南市長。（圖／記者林東良攝）

談到未來，陳亭妃也特別感謝賴清德總統。她指出，自己在政見發表會中曾提到，賴清德當年參與第一屆大台南市長初選的過程，是她非常重要、也非常珍貴的學習歷程。「在行政資源有限的情況下，賴清德堅持『人民最大』的精神，最終贏得初選」

陳亭妃進一步表示，未來也將持續向賴總統請益台南治理的經驗，並向賴主席保證，2026年的台南市長選舉一定不會讓他擔心，而且「一定要大贏」，為2028年賴清德總統連任奠下最穩固的基礎。她強調，台南是賴總統的本命區，在藍白合態勢下，更要在台南贏得比2024年更亮眼的成績。

針對接下來的布局，陳亭妃表示，將第一時間主動安排拜訪林俊憲委員、黃偉哲市長，以及國文、宜瑾、惠員等立委同事，並將林俊憲委員的市政規劃一同納入政策白皮書，未來更與2026年並肩作戰的議員夥伴深入交流。她指出，面對藍白合縱連橫、變數極高的政治局勢，台南更需要一個團結、穩定、能打勝仗的團隊，「亭妃有信心，六戰六勝謝龍介，和議員們組成最強陣容，打出一支漂亮的全壘打。」

陳亭妃也特別感謝王世堅委員在此次初選過程中，三次在最關鍵時刻站出來相挺。她表示，「堅哥讓我再次感受到，政治是有溫度的。」這份溫暖，將成為她繼續前進的重要力量。

陳亭妃強調，未來自己將繼續秉持一路走來的鐵馬精神，用行動政府、行動市長、行動正能量，真正走進基層、走到人民身邊，並以女力的溫柔與韌性，為台南帶來更踏實、更有感的改變。她也重申，會信守初選期間對台南市民所做出的每一個承諾，持續用行動，找回人民對政治的感動。

「謝謝人民陪我走了27年，接下來，我們一起顧好台南這個家。」陳亭妃表示，這不只是一句話，而是她接下來最重要的責任與使命。

