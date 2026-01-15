獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

記者游瓊華／台中報導

115學年度學測進入倒數48小時，全台考生進入最後衝刺階段！除了埋頭苦讀，不少家長與考生也會前往文昌廟祈求神明庇佑，不過，若真的忙到抽不出時間去廟裡拜拜該怎麼辦？富陽軒八卦祖師廟富聖老師特別傳授一套「開大絕」神招，讓考生在考場也能獲得天地能量加持，讓考場變成主戰場。

▲富陽軒八卦祖師廟富聖老師特別傳授一套「開大絕」神招，讓考生在考場也能獲得天地能量加持，讓考場變成主戰場。（圖／記者游瓊華攝）



入廟拜拜有眉角！「這資訊」務必稟告清楚

富聖老師指出，若時間允許，考生前往文昌廟時應點燃三炷香，誠心向文昌帝君稟告自己的農曆出生年月日、現居住址、考場地點以及考試日期。最重要的是，要祈請文昌帝君協助當天「開智慧、精神好」，並保佑能「完美答題」。

沒空拜拜看過來！「天地同氣」讓考場變主場



如果最後關頭真的無法親自入廟，富聖老師教導考生可以用一招「天地同氣」。這套招式能將考場磁場轉化為熟悉的書房，讓考生像在家一樣放鬆應試。考生進入考場後，先往右手邊找尋樹木，摘下「三片綠葉」放入左邊口袋；接著看向左前方，從地上撿起「兩顆喜歡的石頭」放入右邊口袋。

3葉2石藏玄機！五行齊全助攻智慧大開



富聖老師解釋，這套動作的原理在於與當地「磁場」達成天地合氣。透過左口袋的葉子與右口袋的石頭，象徵五行齊全，能有效提升智慧與專注力。在最後搏鬥的關鍵時刻，透過這套儀式穩定心神，不僅能讓考場變成自己的主場，更有助於發揮實力，寫下理想成績。