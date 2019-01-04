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天外飛來直升機！衰男新年家門前慘遭壓死　這對夫妻錄下驚恐一瞬間

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國際中心／綜合報導

巴西烏巴圖巴（Ubatuba）一架載有2名旅客的觀光直升機，在1日時起飛沒多久之後，就失控墜落撞上地面的人行道；當時一名42歲的男子萊特（Alessandro Correia Leite）剛跟父親喝完咖啡，沒想到一出家門就遭遇劫難，被直升機壓到後因傷勢過重死亡。

綜合外媒報導，這架直升機起飛經過大約1分鐘之後，就開始向下墜，儘管駕駛員盡全力阻止直升機撞向地面，但卻不幸失敗；墜機之後，機上一對夫妻跟駕駛員都僅受到輕傷，並順利逃出機身殘骸，但是被直升機意外襲擊的路人萊特可就沒那麼幸運了。

▼這對夫妻錄下的驚險時刻。

萊特的父親安東尼奧（Antônio CorreaLeite Neto）表示，兒子才剛跟他喝完咖啡準備要出門，而他當時正躺在房間哩，過沒多就他聽到了直升機傳來的噪音，不過這次的聲音似乎跟往常不一樣，接著他走出家中查看，才發現兒子被直升機壓中受傷。

醫護人員隨後趕到現場救治傷患，不過萊特最後還是因為傷勢過重死亡。報導中指出，目前墜機原因仍然不清楚，當地警方仍在調查當中；這次的直升機活動是由「Helicon」單位所主辦的，該主辦單位表示，對這起意外感到遺憾，同時也會幫助受害者的家人。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：直升機,意外,墜機

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