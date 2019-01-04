要妻子塞「空氣清新劑」到他體內！蠢男交歡中玩嗨　慘送醫動手術

▲男子直腸中卡空氣清新劑。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合報導

多明尼加一名40歲的男子先前要求妻子，在兩人交歡的時候將一罐「空氣清新劑」塞入他體內，沒想到這罐空氣清新劑進得去卻出不來，最後他只好趕緊就醫動手術，將體內的異物取出。對此，當地醫院表示，這樣的案例其實並不罕見，但通常在體內的東西都是情趣用品玩具，不過他們也曾經從直腸中，取出木棍、塑膠物體以茄子等蔬菜。

根據外媒報導，這名來自多明尼加的男子不願意透露姓名，他在一次與妻子進行魚水之歡的時候，要妻子把一罐空氣清新劑塞入他的直腸內，但是東西卻卡在裏頭，最後只能送醫急救，並在經過約2個小時的手術之後，才順利將空氣清新劑取出。

多明尼加首都聖多明哥Francisco Moscoso Puello醫院表示，該名男子在術後情況穩定，不過像他這樣的類似病例其實並不罕見，但最常出現的東西是情趣玩具，偶而還會發現直腸內藏有木棍、塑膠物體，以及茄子等各式各樣的蔬菜。

報導中指出，一名醫生告訴當地媒體，即使因為這種原因就醫會很尷尬，但是如果遇到這種請況還是建議及早就醫，這對治療來說是一件很重要的事。一名健康顧問稱，將物體放入體內以獲得性滿足是一種舉有潛在危險的作法，會影響人體健康跟長期性的性生活；不安全的物品可能會導致體內出血、腸道損傷或其他傷害。