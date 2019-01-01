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合歡山追雪客意外驚喜！ 見證全台公路最高點元旦升旗

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▲勤務人員邀請武嶺停車場等待下雪的遊客，在1.9度的低溫中一起加入全台最高海拔升旗典禮。（圖／新城分局提供，下同）

勤務人員邀請武嶺停車場等待下雪的遊客，在1.9度的低溫中一起加入全台最高海拔公路升旗典禮。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

合歡山武嶺海拔3275公尺是「台灣公路最高點」，2019年元旦一大早包括花蓮新城分局、南投仁愛分局、保七總隊、松雪樓、公路局洛韶工務段、林務局東勢林管處齊聚在武嶺停車場舉行了一場台最高的升旗典禮，在接近攝氏零度的寒風中，一群令人敬佩的警民舉手向國旗致敬。

108年度為期62天的合歡山雪季勤務在今日正式啟動，元旦上午9時，花蓮縣警察局編組警力、東勢林管處、洛韶工務段、合歡山遊客中心駐點醫療站、松雪樓、保七總隊第九大隊合歡小隊、南投縣警局仁愛分局翠峰派出所等單位，齊聚全台公路最高點海拔3275公尺的武嶺眺峰台舉行大會師，新城分局員警並帶來一大面國旗，也廣邀在場賞景的遊客一同加入這場DIY的升旗典禮，大家一起向青天白日滿地紅的國旗敬禮，興奮之情洋溢山巔。

所有勤務人員在1.9度的低溫中相互寒喧打氣，由太魯閣國家公園管理處合歡山管理站主任張淑真交付任務、執行重點工作及協調各項支援事項，希望各單位發揮相濡以沫的精神，全力保護上山遊客的安全。

▲勤務人員邀請武嶺停車場等待下雪的遊客，在1.9度的低溫中一起加入全台最高海拔升旗典禮。（圖／新城分局提供，下同）

最高海拔升旗典禮也邀請武嶺停車場等待下雪的遊客一起加入，許多遊客都是跨年夜就直奔合歡山追雪，可惜溫度水氣不足未能下雪，有幸能參加典禮讓遊客忍不住興奮歡呼，大家一起向國旗致敬。

合歡派出所所長林福長表示，合歡山賞雪的精華區集中在武嶺、水晶宮與松雪樓一帶，而擁有平坦腹地可供遊客停車的地方也只剩武嶺、合歡山遊客服務中心及小風口等3處，雖分屬南投、花蓮縣警局所轄，但交通動線相連，牽一髮而動全身，該3處的交通作為可謂脣齒相依，亟需協調整合，所以本年度依然與南投縣警察局仁愛分局翠峰派出所達成橫向支援聯繫，合力疏導車流，創造雙贏局面。

新城警分局長廖修鴻表示，去年寒流來襲，零下5.9度的低溫讓合歡山數度降下大雪，幸好有各單位的合力支援，去年雪季勤務僅有一對騎乘機車的情侶摔傷之事件，希望今年所有同仁能再接再厲，全力搜巡山區，將傷亡數字降為零。

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