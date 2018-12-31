新型的米-171在中國飛行展示　可載「3.5噸水」升至3千米高滅火

軍武中心／綜合報導

俄羅斯直升機集團（Russian Helicopters）新聞處29日表示，採用新發動機VK-2500-03的俄羅斯米-171（Mi-171）直升機，在中國雲南省麗江市執行了飛行展示。此外，這類採用新型發動機的直升機也曾在2016年的珠海航展上亮相過。

據該新聞處公告說，俄方向中國應急管理部和中國民用航空局領導層展示了一些能力，包括直升機外吊掛貨物、水箱飛行以及在高山滅火；飛行期間把3噸貨物和9名乘客從2600米的高度運送到3300的高度，也能在3000米高處載著3.5噸的水到達起火地點滅火。

在地面靜態展示期間，這架直升機向觀眾們展示了自己能讓救援及消防人員及時上下的特長。俄羅斯直升機集團總經理柏金斯基（Andrey Boginsky）表示，「公司正在與中國民航局合作，盡快完成採用該直升機的認證，希望能在2019年的第一季度就能解決該問題。」

據了解，米-171直升機市Mi-8直升機的改良版，從1988年開始研製，於1991年投入生產，主要是用來執行航空運輸、客運、搜救及救援任務，載客量為20至26人，擅長於氣候極差、地面能見度低的情況下在高原地區安全飛行與著陸。

▼米-171直升機。（圖／達志影像／美聯社）