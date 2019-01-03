拒絕假消息惡意毀謗　議長郭信良提告捍衛名譽

▲拒絕假消息及惡意毀謗傳播，台南市議會議長郭信良向警方提告捍衛名譽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議長郭信良1月3日下午指出，針對近來網友於網路不斷散發不實言論抹黑，惡意批評攻擊，對此他與議員周麗津已一併向台南市警四分局正式提出告訴，控告涉案網友捍衛名譽。

台南市議會議長郭信良表示不實言論已對他及相關人員已造成名譽傷害，因此提告妨礙名譽及毀謗。郭信良說他尊重言論自由，但絕不容許一再以捏造不實言論、污衊手段，行攻擊抹黑之情事發生。

郭信良表示對於網友惡意不實之言論一再容忍，卻無法抑制毀謗攻擊抹黑情形繼續發生，因而決定嚴正提告反擊，捍衛清白。郭信良呼籲，台南市民應秉持互相尊重、關懷包容的態度，營造和諧的社會，共同攜手創造全民福祉。盼望大家互相尊重，潔身自愛，勿因逞一時之快而傷害他人，造成對方名譽受損，損人毀譽之事，實非社會所樂見。

據了解，郭信良議長等人針對涉嫌網路不斷散發不實言論抹黑，惡意批評攻擊的資料已提供給台南市警四分局偵辦，並決心對相關涉案人提告。

郭信良也在其臉書真情告白指出關於此次的正副議長選舉，他個人認為已經告下一段落。所以這幾天外面的流言蜚語、抹黑攻擊及節目評論，他一概以沈默來做回應。因為他深知身為議長、身為人民選出來的議員，有更多更重要的工作應該去做，才不會愧對始終用行動支持他的鄉親們，不斷的政治鬥爭、言語攻擊、非事實的評論絕非鄉親們所樂見。

但一直到今天，都還有議會的同仁做不實評論、或是透過社群網路、耳語，甚至教唆助理，在進行不實的抹黑與攻擊，所以他不得不寫下這篇文章，來捍衛他個人及其他願意選擇與正義站在同一陣線的同仁清白。

郭信良強調民進黨是他此生所摯愛的政黨，他從沒想過有一天，會用這樣的方式來離開。他入黨30年，費盡心、耗盡精力就是為了讓這個黨更好、更茁壯。就算現在離開，他愛台灣的心還是沒有改變，更無法撼動。

若鄉親們需要譴責，就請全算到他郭信良一人的頭上，由他個人來承擔，希望別再讓無辜的人受到傷害。而所有的政治、派系鬥爭，也就都到今天為止吧！因為讓民眾能夠吃得飽、穿得暖，才是郭信良一生的使命所在。