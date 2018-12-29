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議長郭信良慰問貧困單親婦女　盼各界關懷社會邊緣人

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▲台南市議會議長郭信良，12月29日上午慰問安南區2名礙於法令限制，無法取得低收入戶資格的貧困單親婦女，由里長代表接受。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會議長郭信良，12月29日上午慰問安南區2名礙於法令限制，無法取得低收入戶資格的貧困單親婦女，由里長代表接受。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

長期關懷弱勢的台南市議會議長郭信良，12月29日上午慰問安南區2名礙於法令限制，無法取得低收入戶資格的貧困單親婦女，郭信良表示弱勢單親媽媽獨自扶養小孩尤其辛苦，年節前致贈慰問金除了代表市議會聊表心意，讓社會邊緣戶感受到溫暖，同時期盼各界踴躍向社會弱勢伸出援手。

郭信良議長29日上午先前往安南區慰問1名謀生不易，獨自扶養2名子女的陳姓單親媽媽，平時常常3千、2千向隔鄰四處開口借貸，生活十分困苦。接著再轉往慰問另1名同樣生活陷入困境，獨力扶養3名子女的受暴單親婦女，3名小孩分別10歲、8歲及2歲，該名婦女深怕前夫再次循線騷擾拳腳相向，因此長期以來帶著3名稚子四處躲藏，狀極悲慘。

2名單親媽媽看到郭信良百忙中親自上門關懷，內心既感動又感謝，其中1名婦人感動表示，小孩註冊費終於有著落，這次不必為了孩子學費四處借貸而擔憂。令人感受到社會底層生活不易的困境。

2名單親婦女，必須獨力撫養小孩，且皆因婚姻觸礁，導致無法順利取得低收入戶的社會邊緣人，處境堪憐。郭信良議長得知消息後，立即安排當地里長陪同，前往關懷致意，除了勉勵天無絕人之路，同時也呼籲各界踴躍伸出援手，溫暖社會每個角落。

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關鍵字：郭信良,貧困,單親婦女,邊緣人

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