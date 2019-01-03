「沒有爸爸還姓爸爸的姓」單親少年遭霸凌　法官裁准從母姓

▲桃園一名少年因父親從未盡養育責任，聲請從母姓獲准。（圖／ETtoday資料照）

地方中心／桃園報導

桃園一名李姓少年因父母離異，從小到大都與母親同住，就學時經常因姓氏與母親不一而遭到同儕霸凌，讓他深受傷害，他認為父親並未盡到教養他及養育他的責任，且與母親關係很好，希望可改跟媽媽姓。法院審理後，考量其父子關係疏離，裁准少年從母姓。

判決書指出，少年父母離婚後長年未聯繫，少年父親並未盡扶養及保護教育的責任，導致少年受父親影響而人格扭曲，對家庭的認同感及歸屬感也產生疑惑，甚至遭到同儕霸凌深受傷害。

少年媽媽向法官表示，兒子自就學以來，所有費用都由她一人負擔，前夫從未支付過扶養費用，且兒子與娘家人關係良好，但卻姓氏不同，因此經常遭到同儕詢問，或以異樣眼光看待，造成兒子情緒低落。日前兒子主動提及從母姓的要求，她尊重兒子意願，並代為聲請。

開庭時，少年也數度向法官表示「爸爸一直以來都沒有支付扶養費，都是由媽媽扶養」、「小時候我有被霸凌，說我沒有爸爸還姓爸爸的姓」、「我希望跟媽媽同姓，比較有歸屬感」等語，法官審理後認為，少年父親長期未扶養及鮮少探視少年，也未能盡保護教養義務，裁准少年改從母姓。

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