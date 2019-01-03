獨派逼宮／柯文哲笑回「去問賴清德」　林濁水：可惜了原來的他

▲柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

九合一選舉民進黨大敗，4位民進黨大老呼籲蔡總統不要競選2020年連任」。對此，台北市長柯文哲3日被問及此事，突然爆出「那你們應該去問賴清德啊，問我幹什麼」，對此，林濁水感嘆，「可惜了原來的柯文哲。」

林濁水在臉書表示，柯文哲要媒體去問賴清德，「怎麼把兩件不相干的事扯在一起？」柯文哲沾染了凡事從曲曲折折的角度理解的習慣了嗎？「可惜了一個原來好端既直白又就事論事的柯文哲。」

▲林濁水發文感嘆。（圖／翻攝林濁水臉書）

獨派大老們的「公開信」引發熱議之外，台北市長柯文哲被問及此事時儘管不願多談，但卻脫口「那要去問賴清德（行政院長）啊，問我幹什麼」、「不干我的事情啊」。隨後媒體追問為什麼是去問賴清德？柯文哲則是尷尬大笑不願回答，僅說，沒有啦，「不干我的事情。」由於記者提問並未提及賴，柯的發言主動提到賴，引來外界討論。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka在行政院會後記者會回應指出，行政院完全不理解柯市長為何有這樣的發言，「大老的公開信，院長完全一無所悉」，不了解柯市長為何這樣說，請柯市長發言不要造成無謂的誤會與內耗，中央與地方聯手打拚比較重要。

▲賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲發表公開信，吳澧培在信中表示，選舉前他與幾位關心台灣的人士，就非常擔心蔡英文政府的所作所為，已慢慢失去民心，果不其然選舉結果慘敗。選後蔡總統說要反省檢討，「但她的檢討並沒有讓人感動，好像算計、操弄比檢討更多」。

吳澧培說，中國近年來已採取非常積極、各式各樣的方式在滲透台灣，包括影響台灣選舉。目前多數的藍營縣市首長立場較傾中，若蔡總統2020年選輸，事態將會非常嚴重。中央、地方政府民進黨都輸掉，台灣的主權很可能就會遺失，且失去自由民主，「基於這樣的憂心，我們才提出希望蔡總統放棄連任。」

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