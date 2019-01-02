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情侶駕車出遊遇警「方向盤激烈抖動」　跑10公里丟包毒品　

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▲駕車帶女友出遊　遇巡邏車方向盤激烈抖動　原來藏毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲陳姓男子開車載吳姓女友出遊，藏毒品逃了十多公里還是被警方查獲。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市陳姓男子駕駛自小客車載吳姓女友，晚上在市區一處路口看到警方巡邏車心虛發抖，方向盤左右厲害晃動，引起警方懷疑攔查，陳駕車瘋狂逃逸，警方鳴笛追趕10多公里，對方開車進入狹小巷道，被攔下查獲安非他命毒品，訊後送辦。
▲駕車帶女友出遊　遇巡邏車方向盤激烈抖動　原來藏毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼陳嫌及被丟包的安毒。

▲駕車帶女友出遊　遇巡邏車方向盤激烈抖動　原來藏毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方調查，30歲陳姓男子（有毒品前科）與31歲吳姓女子，兩人均是轄區列管治安顧慮人口。日前晚上，陳嫌所駕駛自小客車載吳女行經屏東市自由路與中正路口，遇到屏東警分局民生派出所員警李尚勳、儲君駕駛巡邏車執行巡邏勤務。

陳嫌因身上持有安非他命毒品，一時心虛，雙手發抖導致車身左右搖移，引起李、儲兩員注意，準備趨前攔查。不料，陳嫌見警趨近猛踩油門加速逃離，就這樣2警一路鳴笛從後尾隨追趕，直到10多公里外屏東市光復路尾一處道路狹小巷弄內，遭員警駕車攔住動彈不得，陳才乖乖就範。

在警員攔住陳男所駕駛的汽車吾同時，坐在副駕駛的吳女向外丟棄毒品，被兩員發現，打開發現有約8.5公克的安非他命19包及吸食工具。陳等兩人還辯稱該批安毒非其所有，帶回調查，他們才承認持有該批毒品，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌將他們分別移送法辦。

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關鍵字：屏東警分局,毒品,安非他命,儲君,警察

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