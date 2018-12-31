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他在大毒梟墓碑前猛吸古柯鹼　惹到黑幫「慘遭死亡威脅」求饒

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▲▼英國男子塞蒙斯（Steven Semmens）在大毒梟墓碑前猛吸古柯鹼，惹到黑幫慘遭死亡威脅。（圖／翻攝自臉書／Steven Semmens）

▲塞蒙斯。（圖／翻攝自臉書／Steven Semmens）

國際中心／綜合報導

英國35歲男子塞蒙斯（Steven Semmens）曾在到訪哥倫比亞期間，在已逝毒梟艾斯科巴（Pablo Escobar）的墳墓前拍攝影片，只見他將毒品撒在地上，一邊吸食一邊對著鏡頭微笑。如今，塞蒙斯感到非常後悔，他在臉書上收到許多死亡威脅，全家人都受到牽連。

《每日郵報》報導，塞蒙斯在哥倫比亞大毒梟的墳墓旁吸食古柯鹼，這段影片4月曾被瘋傳，最後他被逐出哥倫比亞，但他的女朋友與雙胞胎孩子卻留在那邊繼續生活。影片中，他蹲在墓碑旁，並捲起鈔票吸食這些白色粉末，他還看著鏡頭並笑說「我是戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）的隊友。」戈登2017年曾拍攝紀錄片，揭露古柯鹼在英國氾濫的問題。

事件發生8個月後，塞蒙斯感到非常懊悔，他希望能向全體的哥倫比亞人道歉，「那時我曾覺得有趣，但現在很慚愧，每個人都說我是恥辱，讓國家看起來很糟糕。」此舉惹惱了哥倫比亞的黑幫，紛紛威脅要殺死他。

塞蒙斯告訴媒體，他不斷遭遇死亡威脅，內心相當害怕，而影片瘋傳後，他一度躲藏起來並剃光頭髮。據了解，艾斯科巴生前是惡名昭彰的大毒梟，靠著走私古柯鹼致富，還成為《富比士》雜誌名列的十大富豪之一，1993年因為拒捕而遭警方擊斃。

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關鍵字：毒品,哥倫比亞

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