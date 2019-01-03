龐建國：蔡政府不滿大陸繞過民進黨訴求台灣各界　經濟凋蔽卻讓反擊力道薄弱

記者余奕賢／台北報導

中國文化大學教授龐建國認為，大陸國家主席習近平的《告台灣同胞書》40週年紀念談話，明確提及將在九二共識、反對台獨的基礎上，邀請兩岸各政黨、各界別推派代表就兩岸關係的規劃展開協商，換句話說就是「不管蔡英文政府怎麼阻撓，大陸已可透過政黨和民間團體深化兩岸的交流」，在大陸牢牢掌握兩岸關係主導權的情況下，形成兩岸統一不可逆的發展形勢，恐怕「只是時間問題」。

龐建國接受採訪表示，以目前大陸的GDP已經是台灣的22倍，每年還以一個以上台灣經濟量體的增長速度來看，兩岸之間的差距正逐漸拉大，「我們可以說，只要大陸能夠維持穩健的後續發展，大陸就有能力不斷增強對兩岸關係的主導權。」

▼1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。（圖／翻攝自微博）

龐建國指出，習近平既然是繞過民進黨政府直接訴求台灣的政黨、社團、和基層民眾，一定會有相應的動作，最具體的辦法之一就是透過國民黨執政的15個縣市建立交流平台，並且釋放惠台紅利，落實貨出去、人進來、發大財，而以大陸現有的實力「並不難做到」。

針對總統回應習近平的談話，龐建國認為蔡英文是對大陸有意繞過民進黨政府直接訴求台灣各界表達不滿，不過說法使用情緒性太強的字眼，表述方式有點淪於氣急敗壞和潑婦罵街，尤其還說台灣創造政治和經濟奇蹟「那已經是過去式」，「現在的情況是在妳蔡英文執政下，台灣經濟凋蔽、政治敗壞，所以反擊力道就有點理不直、氣不壯。」

龐建國提到，韓國瑜旋風席捲整個台灣「已經告訴我們台灣民眾要的是拚經濟」，而大陸有能力配合這種需求，相對來說美國就滿足不了，而得不到大陸善意回應的蔡政府「恐怕更是做不到」。他還強調，蔡英文以捍衛台灣國家主權作為標題，不稱中華民國或說中華民國台灣地區，而是稱呼中華民國台灣，把台灣等同中華民國，這已經是一邊一國的操作「大陸方面絕對不會給她好臉色」。

▼《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，習近平出席並發表重要講話。蔡英文則在元旦談話，就兩岸關係提出「四個必須」。（圖／記者周書羽攝、新華社）