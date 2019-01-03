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蔡英文「2不接受」回應習5點　韓國瑜：兩岸交流應秉持九二共識原則

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▲▼韓國瑜首次主持市政會議。（圖／高雄市政府 提供）

▲韓國瑜因主持市政會議，晚上才透過市府回應習近平的「九二共識」。（圖／高雄市政府 提供）

政治中心／綜合報導

中共總書記、國家主席習近平2日發表演說，針對兩岸關係提出5點推動和平統一進程，探索「兩制」台灣方案。總統蔡英文下午隨即召開記者會，以「2個不接受」、「4個必須」強勢回應「習5點」。而選舉前後多次表態支持九二共識的高雄市長韓國瑜因為行程滿檔，一直到晚上透過市府回應，「一貫主張在中華民國憲法、兩岸人民關係條例的架構下，兩岸交流應該秉持九二共識原則」。

▲中共總書記習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲習近平針對兩岸關係提出5點推動和平統一進程。（圖／記者蔡浩祥攝）

習近平在《告台灣同胞書》40週年談話中以「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」重申「九二共識」的意涵，更提出5點，包括兩岸中國人應攜手推動民族復興，實現和平統一目標、探索「兩制」台灣方案、堅持一個中國原則，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變、深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎、實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。

當選後多次表態支持九二共識的高雄市長韓國瑜上午因主持首次市政會議，並未對演說表示回應，晚上透過高雄市府以LINE簡短說明，他一貫主張在中華民國憲法、兩岸人民關係條例的架構下，兩岸交流應該秉持九二共識原則，高雄市政府基於人民福祉、高雄市的經濟發展，未來將積極推動兩岸的城市交流，多重視民生議題，並避免陷入無止境的意識形態鬥爭，這才是一個負責任的地方政府，才能夠為兩岸人民創造最大的利益。

▲▼總統蔡英文回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔡英文以「2個反對」、「4個必須」強勢回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）

針對習近平5大點推動和平進程的談話，蔡英文也回應、重申台灣不會接受「一國兩制」，台灣多數民意也堅決反對「一國兩制」，並重申元旦談話的「4個必須」即必須正視中華民國台灣存在事實、必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異、必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。

儘管執政黨在九合一地方選舉大敗，蔡英文強調，絕不代表台灣基層的民意要放棄主權，也不代表在台灣主體性上做出退讓，「民主價值是台灣人民所珍惜的價值與生活方式，我們也呼籲中國，勇敢踏出民主的腳步，也唯有如此，才能真正理解台灣人的想法與堅持。」

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關鍵字：韓國瑜,習近平,蔡英文,九二共識,告台灣同胞書

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