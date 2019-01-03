習近平5點原則籲「中國人不打中國人」　蔡英文回4個必須、2不接受

▲習近平於《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話，談及對台5點方針。（圖／路透）



政治中心／綜合報導

中共中央總書記、中國國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年紀念重要談話。習近平提出5項對台原則，包括「中國人不打中國人」，制度差異並非分裂藉口，一國兩制是為了維護台灣同胞利益福祉。總統蔡英文則發表談話回應稱，「我身為中華民國總統，始終未接受九二共識」。蔡英文同時呼籲北京，大國必須要有大國的格局，大國的責任，國際社會都在看。

中國大陸2日上午於北京人民大會堂舉行「告台灣同胞書」發表40周年紀念會。習近平在會中發表全文4237字、近35分鐘演說，談及對台工作綱領性講話（習五條）。習近平重申，「兩岸關係發展歷程證明，台灣是中國一部份，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的」。

兩岸分治將屆70年。習近平指出，「攜手推動民族復興，實現和平統一目標。民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向」；他說，兩岸尚未統一是「歷史遺留的創傷」，而台灣同胞都是中華民族的一份子，要做堂堂正正的中國人，共謀統一作為。

習近平表示，探索一國兩制的台灣方案，有利於統一後台灣的長治久安，制度不同不是障礙，也非分裂藉口。「一國兩制」在台灣的具體形式會考慮情況，吸收兩岸各界意見，充分照顧台灣同胞的利益和情感。他說，政治分歧不能一代傳一代，兩岸應爭取盡早解決對立，實現台海持久和平，讓後代子孫在祥和、安寧、繁榮、尊嚴的共同家園中成長。

他說，願意與台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題展開對話溝通，「在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙。以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。」習近平倡議，在九二共識基礎上，兩岸各界推舉代表人士，就兩岸關係展開廣泛且深入的民主協商，推動兩岸關係制度性和平發展。

習近平提到，儘管海峽兩岸尚未統一，但大陸與台灣同屬一個中國的事實從未改變，只要堅持「一中原則」，兩岸關係就能獲得改善與發展，台灣同胞也能受益。若背離原則，則會導致兩岸緊張動盪，損害台灣同胞利益。

習近平強調，台獨是歷史逆流，台灣同胞是骨肉天親，大陸寄希望於台灣人民，一如既往尊重台灣同胞，願意為和平統一創造空間，但絕不會為各種形式的分裂活動留下任何空間。

習近平說，「中國人不打中國人」，願以最大誠意爭取和平統一；他解釋，大陸不願承諾放棄使用武力，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂份子，絕非針對台灣同胞。

經濟貿易方面，習近平強調「中國人要幫中國人」，將繼續與台胞分享大陸發展機遇，為台胞台企提供同等待遇。他舉例，積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，提升經貿暢通，可率先實現金、馬與福建沿海通水、通氣、通電和通橋。

在兩岸文化交流合作方面，習近平指出，「親人之間，沒有解不開的心結」，要「實現同胞心靈契合，增進和平統一認同」。他說，兩岸同胞同文同種，中華文化是兩岸共同的心靈根脈和歸屬，無論遭遇多少阻礙，兩岸交流合作不能停也不能少，雙方要加深相互理解，增進互信認同，秉持同胞情、同理心，弘揚偉大民族精神。

習近平最後向青年喊話說，「兩岸青年要勇擔重任、團結友愛、攜手打拼。我們熱忱歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢。兩岸中國人要精誠團結，攜手同心，為同胞謀福祉，為民族創未來！」

▼蔡英文2日下午召開記者會，回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）



總統蔡英文2日上午召開國安會議後，下午召開記者會，以「2個不接受」和「4個必須」回應習近平的談話。蔡英文說，她始終未接受「九二共識」，根本原因在北京當局定義的「九二共識」其實就是「一個中國」、「一國兩制」。她強調，「台灣絕不會接受『一國兩制』，絕大多數台灣民意也堅決反對『一國兩制』，而這也是『台灣共識』。」

蔡英文表示，台灣願意坐下來談，但凡是涉及兩岸間的政治協商、談判，都必須經過台灣人民的授權和監督，以「政府對政府」的模式進行，在此原則下，沒有任何人或團體有權利代表台灣人民去政治協商。

蔡英文重申，「中國必須正視中華民國台灣存在的事實，而不是否定台灣人民共同建立的民主國家體制」；「必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持，而不是以分化、利誘的方式，介入台灣人民的選擇」；「必須以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異，而不是用打壓、威嚇，企圖讓台灣人屈服」；「必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談，任何沒有經過人民授權、監督的政治協商，都不能稱作是『民主協商』。這就是台灣的立場，就是民主的立場。」

蔡英文說，兩岸經貿應互利互惠、共榮發展，願意在「鞏固民主」和「強化國家安全」的基礎上，進行有序、健康的兩岸交流，但反對北京以「利中」為核心，利誘吸引台灣技術、資本和人才。

蔡英文提到，台灣過去兩年善盡區域成員的義務，積極貢獻於兩岸和區域的和平穩定，不挑釁但堅持原則，也從未放棄對兩岸關係的基本立場與承諾。蔡英文呼籲北京，「大國必須要有大國的格局，大國的責任，國際社會也正看著中國能不能有所改變，成為受到信任的夥伴。」

至於習近平提出的「心靈契合論」，蔡英文回應說，所謂心靈契合應建立在彼此的相互尊重與理解，而十萬火急的豬瘟疫情、施壓國際企業塗改台灣名稱、外交打壓、軍艦軍機繞台，都不會帶來心靈契合。

蔡英文最後說，「民主價值是台灣人民所珍惜的價值與生活方式，我們也呼籲中國，勇敢踏出民主的腳步，也唯有如此，才能真正理解台灣人的想法與堅持。」

第二次世界大戰結束後，國共隨即爆發內戰，中華民國政府接連失利，於1949年底遷往台灣，中共則於同年10月1日宣布成立「中華人民共和國」新政權，開啟兩岸分治格局。

隨著1971年中華民國退出聯合國，會員資格由中華人民共和國取代後，主要剩餘實際控制領土與政治現狀常常被以「台灣」稱呼。1979年1月1日，中國大陸發《告台灣同胞書》，同時，國防部部長徐向前發表了關於停止自1958年起對金門群島炮擊的聲明；此次發表，被視為是北京當局對台政策的最早轉變。

兩岸關係自1987年開放探親後一度和緩，官方、民間交流逐漸恢復，並於1990年開放首批台商赴大陸投資。據台灣經濟研究院數據顯示，2017全產業台商對中國大陸匯出累計投資金額達2.23兆元台幣，已匯回投資收益約為3231億元台幣。

北京當局於2018年推出「惠台31條」措施後，目前已有22個省區市60個地方分別制定落實，包括上海「惠台55條」、廣州「惠台60條」、廈門「惠台66條」等，提供台資企業、台灣人同等大陸待遇，並制發「台灣居民居住證」，啟用金門通水等。

▼1979年元旦，中國人大常委會發表《告台灣同胞書》。（圖／翻攝自微博）

