批藍營「一中各表」　陳明通狠酸：馬習會怎麼不說？

▲行政院陸委會主任委員陳明通強調，根本沒有所謂的九二共識和一中各表。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

回應大陸國家主席習近平對台談話，藍營前總統馬英九、高雄市長韓國瑜等人均緊咬「一中各表」，但行政院大陸委員會主委陳明通今天下午狠酸，既然馬英九強調各表，那「馬習會時為什麼不說？」，他更直批陸方持續在「九二共識」上前加一中原則等前提，實質就是要消滅中華民國。

陸委會今天下午舉行例行記者會，主委陳明通和副主委邱垂正兩人罕見同台，並由「陳教授」先行向在場媒體，還原1992年的「歷史事實」，陳明通直言根本就沒有所謂的一中各表，且若我方承認一中原則，按照國際法就會消滅中華民國，強調政府將致力維護人民的「集體利益」。

▲馬習會，馬英九與習近平揮手。（資料照／記者張一中攝）

談到藍營緊咬「一中各表」時，陳明通更狠酸，今天馬英九談到九二共識、一中各表，但馬習會時卻只講九二共識，這讓習近平在拿到一中原則後「打死不放」。

陳明通說，雖然馬英九說在閉門會議時有提到各表，也說有對九二共識和一中各表含意作出完整表述，但「誰知道」。

陳明通坦言，蔡政府剛上任時，也希望兩岸能保有一點空間，因此主張尊重1992年達成互相諒解的歷史事實，和求同存異的溝通協商。但如今隨陸方的牌越打越明，我方不得不出面還原歷史真相。

他強調，由於當年兩基海協兩會的第一、第二階段協商後未達成共識，也未有官方畫押，所以「根本沒有所謂的九二共識」，而陸方目前設置一中原則、一國兩制等前提的九二共識，「就是要消滅中華民國、完成統一」。

陳明通說，面對北京的步步進逼，台灣更要團結。他反問，我方尊重國民黨對一中各表的看法，但觀察各項官方書籍、文件，包括兩岸正式的口頭紀錄，若有「就請他秀出來」。