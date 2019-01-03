　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

批藍營「一中各表」　陳明通狠酸：馬習會怎麼不說？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼行政院陸委會主任委員陳明通。（圖／記者陳政錄攝）

▲行政院陸委會主任委員陳明通強調，根本沒有所謂的九二共識和一中各表。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

回應大陸國家主席習近平對台談話，藍營前總統馬英九、高雄市長韓國瑜等人均緊咬「一中各表」，但行政院大陸委員會主委陳明通今天下午狠酸，既然馬英九強調各表，那「馬習會時為什麼不說？」，他更直批陸方持續在「九二共識」上前加一中原則等前提，實質就是要消滅中華民國。

陸委會今天下午舉行例行記者會，主委陳明通和副主委邱垂正兩人罕見同台，並由「陳教授」先行向在場媒體，還原1992年的「歷史事實」，陳明通直言根本就沒有所謂的一中各表，且若我方承認一中原則，按照國際法就會消滅中華民國，強調政府將致力維護人民的「集體利益」。

▲馬習會，馬英九與習近平揮手。（資料照／記者張一中攝）

▲馬習會，馬英九與習近平揮手。（資料照／記者張一中攝）

談到藍營緊咬「一中各表」時，陳明通更狠酸，今天馬英九談到九二共識、一中各表，但馬習會時卻只講九二共識，這讓習近平在拿到一中原則後「打死不放」。

陳明通說，雖然馬英九說在閉門會議時有提到各表，也說有對九二共識和一中各表含意作出完整表述，但「誰知道」。

陳明通坦言，蔡政府剛上任時，也希望兩岸能保有一點空間，因此主張尊重1992年達成互相諒解的歷史事實，和求同存異的溝通協商。但如今隨陸方的牌越打越明，我方不得不出面還原歷史真相。

他強調，由於當年兩基海協兩會的第一、第二階段協商後未達成共識，也未有官方畫押，所以「根本沒有所謂的九二共識」，而陸方目前設置一中原則、一國兩制等前提的九二共識，「就是要消滅中華民國、完成統一」。

陳明通說，面對北京的步步進逼，台灣更要團結。他反問，我方尊重國民黨對一中各表的看法，但觀察各項官方書籍、文件，包括兩岸正式的口頭紀錄，若有「就請他秀出來」。

ET快訊
都買同一種！他存股10年「每月加薪6.8萬」　猛滾1300萬
500元安太歲！她怨「整年不順」一看虧慘　網傻眼：功德無量
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：陸委會,兩岸,習近平,告台灣同胞書,九二共識,一中原則,一中各表,陳明通,邱垂正,馬英九,韓國瑜

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

天主教香港教區主教楊鳴章肝衰竭過世　享年73歲

新年遭毆打性侵！女演員拒報警「穿太少也有錯」照片曝光…網反轟爆

屁孩冰上玩甩尾...連車墜入江裡失蹤　網諷：每年都有人送死

「習五條」為兩岸統一擘劃路線　《環時》：台獨終將幻滅絕望

展望2019年兩岸關係　陳明通籲北京能「將心比心」

龐建國：蔡政府不滿大陸繞過民進黨訴求台灣各界　經濟凋蔽卻讓反擊力道薄弱

批藍營「一中各表」　陳明通狠酸：馬習會怎麼不說？

影／金門死豬爆非洲豬瘟　陸委會嘆：對岸仍「已讀不回」

華聞快遞／85萬千瓦莫合風電場青海上路　陸單體容量最大風電

非洲豬瘟懶人包／金門死豬確認感染！大陸8月爆發「全面擴散」已104例

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

天主教香港教區主教楊鳴章肝衰竭過世　享年73歲

新年遭毆打性侵！女演員拒報警「穿太少也有錯」照片曝光…網反轟爆

屁孩冰上玩甩尾...連車墜入江裡失蹤　網諷：每年都有人送死

「習五條」為兩岸統一擘劃路線　《環時》：台獨終將幻滅絕望

展望2019年兩岸關係　陳明通籲北京能「將心比心」

龐建國：蔡政府不滿大陸繞過民進黨訴求台灣各界　經濟凋蔽卻讓反擊力道薄弱

批藍營「一中各表」　陳明通狠酸：馬習會怎麼不說？

影／金門死豬爆非洲豬瘟　陸委會嘆：對岸仍「已讀不回」

華聞快遞／85萬千瓦莫合風電場青海上路　陸單體容量最大風電

非洲豬瘟懶人包／金門死豬確認感染！大陸8月爆發「全面擴散」已104例

谷根千貓咪商品多　還有排3小時的超人氣剉冰店

不斷操作提款機惹警注意　傻男險成肥羊保住300萬

2018全球休旅車銷量排行出爐　Toyota RAV4狂賣83萬輛奪冠

中職／指導成效獲好評　富邦春訓再邀柏安力客座

天主教香港教區主教楊鳴章肝衰竭過世　享年73歲

這是誰？爸爸剃掉大鬍子　女娃皺眉定格15秒萌翻一票網友

UBA／衛冕軍國體78比67力退義守　搶下八強門票

2019大溪茶花節　月眉休閒農業區推免費農事體驗活動

蔡其昌：卓榮泰個性溫和但堅定　「需強硬時就強硬」

黃旼炫睽違一年半「更新IG」粉崩潰　姜丹尼爾一天破120萬追蹤

接駁車停國道司機「詭異起身」　下秒跳匝道慘死乘客：像中邪

大陸熱門新聞

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知..

習近平談話藏玄機　揭國共2件史..

蔡英文堅拒「九二共識」、「一國..

慘切11女乳房　高承勇今執行死..

人類首次！嫦娥四號成功登陸月球..

習近平：絕不會為台獨留任何空間

《告台灣同胞書》40週年　習近..

習近平喊話台灣青年「大陸追夢」..

母狗逗藏獒咬傷主　特警4槍擊斃

每天歪在沙發上玩手機　小心脊椎..

已婚補教師被爆約女學生3P還偷..

「非洲豬瘟」懶人包　大陸達10..

探索「兩制」方案　習：一個中國..

紅衣女跳橋　她拚死拉住15分鐘

更多熱門

相關新聞

0政治！侯友宜籲各縣市首長：人民擺第一

新北市長侯友宜3日表示，放下所有型態，努力營造兩岸的和平，任何當領導的人，記得把人民擺在第一，其他都不是你要去想的。

金門豬瘟　陸委會：對岸仍已讀不回

賴清德：一國兩制違背台灣民意

新華網：一家人就該多幫忙！

黃偉哲：大陸對台灣人民要展現誠意

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 王祖賢 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

子瑜「絕對領域全露」拜年！

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

原民妹叫賣：棒賽棒不出來吃7顆

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

信用卡10年最慘　神人公開4組合

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面