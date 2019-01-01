談《告台灣同胞書》40年　龐建國：從看笑話到嚴肅面對

▲1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者馬叔安／台北報導

中國文化大學教授龐建國1日表示，40年前由於台灣經濟領先大陸，因此對《告台灣同胞書》抱持著「看笑話」的態度，但是「40年河東，40年河西」，如今大陸已然成為世界第二大的經濟體，台灣應該要嚴肅面對《告台灣同胞書》提出的和平統一等概念，「時間的籌碼不在台灣這邊」。

龐建國在接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，當初1979年《告台灣同胞書》發表時，自己正在台大念研究所，當時台灣的發展成就在蔣經國時代蒸蒸日上，「兩岸之間台灣還遠遠地走在前面，大陸憑什麼來提所謂統一的條件？」很多人對大陸提出的和平統一、一國兩制，存著看笑話的態度，對於《告台灣同胞書》的反應基本上是負面的。

▲龐建國。（圖／翻攝自中國文化大學國家發展與中國大陸研究所網站）

「40年後不一樣了！」龐建國指出，「40年來兩岸消長變化非常巨大」，如今大陸的GDP是台灣22倍，兩岸消長不僅過去40年很清楚，在可見的未來也還會延續，因此台灣要更務實、嚴肅地面對《告台灣同胞書》中所提出，大陸對台政策從武力解放，到和平統一的轉換與概念。

龐建國說，蔡英文在這次的新年談話中提到，未來要「努力調整了過去過度依賴中國的經貿戰略」，又試圖以「新南向」政策取代大陸市場，這是「不可能做到的」，台灣現在故步自封，而大陸往前猛進，「時間的籌碼在往大陸傾斜」，大陸已經有底氣透過單方面的惠台政策，發揮經濟社會融合的力道。

最近一次《告台灣同胞書》是1979年1月1日於《人民日報》頭版發表，內容包括統一為大勢所趨，應儘快結束分裂局面，並提出了結束兩岸軍事對峙、開放「兩岸三通」和擴大兩岸交流等。

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