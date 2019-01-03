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影／金門死豬爆非洲豬瘟　陸委會嘆：對岸仍「已讀不回」

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▲▼行政院陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲行政院陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

去年底漂到金門的死豬檢體病毒分析結果出爐，防檢局公布為陽性，確定為非洲豬瘟病毒，面對疫情爆發，行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正疾呼，「萬事莫若防疫急」，面對大陸非洲豬瘟疫情失控，仍拒絕將疫情通報我方，各界應正視防疫的急迫性，不要再流於政治口號。

針對是否研擬更嚴厲的法規或推出具體措施，邱垂正表示，現在的首要之務是防疫，以及避免疫情有增加的可能。

行政院大陸委員會今天下午舉行例行記者會，主委陳明通和副主委邱垂正罕見一同出面，並由前者率先向大眾說明「九二共識」的歷史。

▲東莞的工作人員把豬拖到屠房,非洲豬瘟。（圖／路透社）

▲台灣金門出現被驗出非洲豬瘟的死豬。圖為東莞的工作人員把染病的豬拖到屠房。（圖／路透社）

陳明通在提到政府本意，是為守護國人的「集體利益」時，也拿出非洲豬瘟疫情作為舉例，表示雖然有些人質疑政府「為什麼要一直呼籲」，但如今看到金門「不知道哪裡飄來的死豬，變成非洲豬瘟」，顯示政府的憂心其來有自。

陳明通說，近期陸委會曾去金門、馬祖宣導豬瘟防疫，呼籲民眾不要因一時方便將香腸、肉鬆的豬肉製品帶進來，就是為了守護國人的集體利益，因為牽涉到規模2000億元的養豬產業。

▲▼行政院陸委會主任委員陳明通。（圖／記者陳政錄攝）

▲行政院陸委會主任委員陳明通。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正也在回應記者提問時表示，對於「金門海漂豬」被檢驗出非洲豬瘟陽性，縣內有1萬1千頭豬隻是否全面篩檢，採取緊急檢疫措施，陸委會尊重農委會的專業判斷。

他提到，陸委會要強調的，是目前大陸豬瘟疫情已經失控，不僅防疫沒落實，相關資訊也未公開透明，仍拒絕將疫情資訊通報我方，對民生產業造成更大的威脅。

因此邱垂正呼籲，面對嚴肅的防疫問題，陸方不應再強加政治前提，「萬事莫若防疫急」，希望台灣各方都能了解到防疫的急迫性，不要流於政治口號。

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關鍵字：非洲豬瘟,金門,死豬,陸委會,國台辦,九二共識,一中原則,邱垂正,陳明通

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