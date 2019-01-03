展望2019年兩岸關係　陳明通籲北京能「將心比心」

▲行政院陸委會主任委員陳明通。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

面對大陸國家主席習近平推動和平統一的「習五點」步步進逼，我方面臨兩岸談判的攤牌壓力日益嚴峻，陸委會主委陳明通今天面對記者提問時大嘆，「情況的轉變，已經超乎我當初就職時的想像」，呼籲北京能「將心比心、換位思考」，不要低估台灣老百姓的決心。

行政院大陸委員會今天下午舉行例行記者會，針對近期熱議的「九二共識」問題，主委陳明通親自出面解釋，還原當時我方向陸方提出兩套目的在爭取「一中各表」的談判方案，盼透過書面或口頭方式達成共識，但陸方均並未接受。

但陳明通指出，雖後續北京方面認定我方提出的第一個方案，內容為「接受一個『中國原則』，但表示對『中國』的涵義認知各有不同」，但只接受我方口頭表述方案，迴避書面簽署時有中華民國年月日的註記，因此我方並未接受，所以根本沒有所謂的「九二共識」和「一中各表」。

▲行政院大陸委員會主委陳明通拿出民調，表示台灣主流民意反對接受中國大陸統治。（圖／記者陳政錄攝）

陳明通認為，兩岸事情應該寧拙勿巧，用各種曖昧模糊的通關密語，都禁不起時間考驗，譬如現在習近平，在九二共識前加上一中原則、一國兩制等，不斷賦予新的意義，「誰拳頭大，加進去的意義就多」。

因此面對陸方的步步進逼，陳明通舉近期各方民調結果說明，矮化中華民國主權、一國兩制等，不被台灣超過八成民意接受，呼籲北京能「將心比心、換位思考」，不要把一國兩制的框架強加在台灣身上。

陳明通說，「我們是一個民主國家，你必須尊重兩千三百萬人的集體意志」，政黨是會輪替的，可是台灣人民不願意接受中國大陸統治是非常清楚的，「這一點不要低估台灣老百姓的決心」，這樣兩岸關係才有解。

另針對廈門市已有66名台灣人擔任社區主任助理，陸委會副主委邱垂正表示，針對國人擔任大陸社區主任助理，會商認定，原則上構成違反兩岸條例規定，而相關個案，有無違反各項規定，主管機關內政部等已經在進行調查，決議是否作出最後的懲處。

針對總統蔡英文提到的「三道防護網」中的民主防護網等構建，陳明通指出，這是新年總統賦予的「新的任務」，陸委會正在研擬方案，待有成果或適當的時機時，主動對外說明。

▼習近平、蔡英文。（組合圖／路透、ETtoday資料照）