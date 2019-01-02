鄭麗文爆賴清德「不爽蘇貞昌接任」　政院駁：未有這情緒反應

▲鄭麗文。（資料照／記者李毓康攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院前發言人鄭麗文在政論節目當中爆料行政院長賴清德「不爽蘇貞昌接任閣揆」，砲火猛烈質疑賴清德要走還是不走？是不是神經病？實在是有夠假；對此，行政院發言人Kolas Yotaka2日表示詫異，並指出鄭麗文的談話憑空穿鑿附會、加油添醋，還涉及人身攻擊，令人遺憾。

賴清德預約請辭後，據了解，總統蔡英文公開與私下都多次慰留，一度傳出要由甫從新北市戰場離開的行政院前院長蘇貞昌接任，最後被蔡英文公開否認。鄭麗文則是在政論節目上痛批賴清德，她說賴清德現在的態度是不讓蔡英文去找接任的人，明明打定主意要走人的，竟然會聽到接任人選的消息會覺得不爽，「那你到底是要走還是不走？」「你是不是神經病？」痛批賴清德「實在是有夠假！」





▲行政院發言人Kolas Yotoka。（資料照／記者張一中攝）

對於鄭麗文的說法，行政院直指鄭麗文的相關評論，是根據媒體的錯誤報導，Kolas Yotaka更表示詫異，指出鄭麗文的談話憑空穿鑿附會、加油添醋，還涉及人身攻擊，令人遺憾。

Kolas表示，目前行政團隊最重要的任務是協助中央政府總預算儘速審查完成，至於賴院長的去留問題，賴院長日前已多次公開表示適當時機會對外說明，且行政院長的任命為總統的職權，賴院長並未有任何鄭女士所言的情緒反應。