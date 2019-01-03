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又撞救護車！賓士擦撞值勤救護車　駕駛受困遭救5送醫

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▲▼白色賓士擦撞執勤中的救護車後失控，撞上路旁停放的黑色轎車。（圖／記者趙永博攝）

▲白色賓士擦撞執勤中的救護車後失控，撞上路旁停放的黑色轎車。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

台北市中正區廣州街與中華路口，3日凌晨0時許，發生一起賓士車與救護車的擦撞事故。一輛值勤的救護車，闖越紅燈行經該路口時，與另一輛綠燈直行的白色賓士轎車發生擦撞，2車上有5人受到傷害，分別被送往鄰近醫院救治。這是從元旦以來，第二起發生在北市的值勤救護車車禍事故。

警方調查，發生事故的龍山91救護車當時正在執行勤務中，從環河南路2段載運1名傷患，要前往和平醫院急救，由西向東行經中華廣州路口時，閃燈鳴笛闖越紅燈，正巧與一輛由南向北高速行駛的白色賓士轎車發生擦撞，轎車當場彈飛，又波及了另一輛停放在廣州街上車格內的黑色轎車後才停下。

▲▼白色賓士擦撞執勤中的救護車後失控，撞上路旁停放的黑色轎車。（圖／記者趙永博攝）

▲白色賓士擦撞後失控爬上廣州街人行道，再撞上黑色轎車車尾。（圖／記者趙永博攝）

據了解，白色轎車是由23歲的游男駕駛，載著22歲的沈姓男友人、21歲的歐姓及潘姓女友人要返家，行經該綠燈路口時，疑似車速過快，沒注意到左方值勤的救護車，才會發生擦撞。2車擦撞後，車上的游姓駕駛卡在駕駛座動彈不得，其他3名友人則自行走下車報警，3名乘客手腳分別受到擦挫傷，一併被送往一旁的和平醫院救治，所幸都並無大礙。

游姓駕駛則由消防人員將他救出後，被送往台大醫院救治；救護車上的34歲陳姓駕駛，向救護人員自述後背脊椎疼痛，也被送往一旁和平醫院救治；救護車上的傷患，則被119人員派遣另一輛救護車轉送和平醫院，所幸傷患並未因此車禍，造成2次傷害。

▲▼白色賓士擦撞執勤中的救護車後失控，撞上路旁停放的黑色轎車。（圖／記者趙永博攝）

▲車上3名乘客手腳擦挫傷，一併被送醫救治。（圖／記者趙永博攝）

▲▼白色賓士擦撞執勤中的救護車後失控，撞上路旁停放的黑色轎車。（圖／記者趙永博攝）

▲白色轎車游姓駕駛被救出後，脖子被固定送醫。（圖／記者趙永博攝）

▲▼白色賓士擦撞執勤中的救護車後失控，撞上路旁停放的黑色轎車。（圖／記者趙永博攝）

▲龍山91救護車上的傷患被其他救護車輛轉送和平醫院。（圖／記者趙永博攝）

游姓駕駛事後向警方供稱，自己並未看到救護車鳴笛閃燈，但警方調閱附近監視器影像及救護車上的行車紀錄器，發現救護車駕駛依照規定行駛，並無違規事宜，而白色轎車則是因為未禮讓救護車輛，才會發生擦撞。

2車駕駛經酒測後，目前都已排除酒駕嫌疑，警方在醫院製作筆錄後，將依道路交通安全規則第101條第2項及道路交通管理處罰條例第45條11項，對游姓駕駛予以開單告發。

▲▼白色賓士擦撞執勤中的救護車後失控，撞上路旁停放的黑色轎車。（圖／記者趙永博攝）

▲被擦撞的龍山91救護車，左前輪歪斜，車殼上也有明顯擦撞痕跡。（圖／記者趙永博攝）

▲▼白色賓士擦撞執勤中的救護車後失控，撞上路旁停放的黑色轎車。（圖／記者趙永博攝）

▲▼白色賓士駕駛座車門嚴重凹陷，游姓駕駛被卡在車上動彈不得。（圖／記者趙永博攝）

▲▼白色賓士擦撞執勤中的救護車後失控，撞上路旁停放的黑色轎車。（圖／記者趙永博攝）

▲▼白色賓士擦撞執勤中的救護車後失控，撞上路旁停放的黑色轎車。（圖／記者趙永博攝）

▲轄區警方對發生事故的車輛畫線，並且拍照採證。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：救護車,賓士,車禍,醫院,傷患,和平醫院

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