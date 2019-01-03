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2小時10車禍汐止塞到紫爆　網友出門20分鐘還在車庫門口

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▲2小時10車禍汐止塞車紫爆，網友出門20分鐘還在車庫門口。（圖／翻攝自GOOGLE MAP、汐止集團）
▲3日上午從要進入汐止以及離開的主幹道全都塞爆，網友在臉書上抱怨連連。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

突發中心／新北報導

汐止人怒了！有網友在不公開社團「汐止集團」PO文，指出3日早上從汐止要到台北上班，結果6點出發8點卻還在汐止；還有人出門20分鐘卻還在車庫門口，對此警方指出汐止地區從7點至9點就發生1件A2車禍、9件A3車禍，甚至還有1件公車拋錨，員警雖然都立即前往處理，但仍無法阻止塞車。

臉書不公開社團「汐止集團」在3日早上出現許多抱怨塞車的貼文，許多民眾抱怨原訂8點要到台北上班，雖然6點就出門了，但是8點卻還塞在汐止；也有網友表示，從高速公路要下汐止等了1小時還在閘道上。

許多網友都在貼文下留言，「汐止到內湖上班，比桃園還慢到」、「汐止國小到汐科站可以塞50分鐘呢」、「大同路塞七十分鍾了」、「坐公車要一小時到南港」、「樟樹到北峰國小 兩公里開一個鐘頭到不了」。

汐止分局指出，從7點到9點間，汐止地區陸續發了1件A2車禍（有人受傷）、9件A3車禍（僅車損）以及公車拋錨事故，大多數都發生在主幹道，雖然員警都立即趕到現場處理並疏導車流，但仍無法阻止塞車。

▼網友在「汐止集團」裡PO出塞車的照片。（翻攝自汐止集團，下同）
2小時10車禍汐止塞車紫爆　網友出門20分鐘還在車庫門口（圖／翻攝自汐止集團）

2小時10車禍汐止塞車紫爆　網友出門20分鐘還在車庫門口（圖／翻攝自汐止集團）

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關鍵字：汐止集團,我是汐止人,塞車,紫爆,車禍

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