大師兄卓榮泰到台南　強調「不出惡言」提五政見爭取黨員支持

▲民進黨黨主席候選人卓榮泰（左4），1月2日下午程到台南市舉行2場黨員座談會，卓榮泰提「政見5招」重新找回民進黨的戰力。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨主席補選將於2019年1月6日投票，黨主席候選人卓榮泰，1月2日下午程到台南市舉行2場黨員座談會，卓榮泰提「政見5招」重新找回民進黨的戰力，並強調他參選堅持不貼標籤、不出惡言，對黨務改造不留情面、沒有上限，他請黨員全力支持他當選民進黨主席。

民進黨黨主席候選人卓榮泰，2日下午2時30分在台南市東區林森路一段龍山社區活動中心，舉辦與黨員座談會，台南市議員蔡攸薇、林宜瑾、李啟維等人到場表達支持，卓榮泰表示他奉賴清德院長指示在2018年12月28日行政院年終記者會後才正式離開行政院團隊，投入民進黨黨主席選舉，他利用年假結束後第1天，專程到台南市與黨員見面，並闡述他的參選理念與政見，爭取黨員支持。

卓榮泰說他若當選民進黨主席，他將提出政見5招，重新找回民進黨的戰力，第1、針對公職提名初選建立公正制度，無論是立委或總統大選，他將舉辦公平、公正的黨內初選，促進公平競爭；第2、將舉辦黨內政策路線大辯論，唯有透過辯論才能產生價值，並與民眾對話，爭取認同支持；第三，黨務主管人事重新布局，轉換成服務型的戰鬥團隊；第四，黨員及黨公職培訓要傳承；第5成立防制假訊息反應小組。

卓榮泰強調他主張「黨內選舉不貼標籤、不出惡言；黨務改造不留情面、沒有上限。」他說像2名黨主席候選人就不應互罵，不然明年如何協調黨內初選時的糾紛，大家應團結為黨，爭取勝選為要，這樣人民才會信任民進黨，而不會要吵吵鬧鬧的政黨。

▲台南市東區林森路一段龍山社區活動中心，與民進黨員座談會，吸引眾多黨員與會，當選聲不斷。

卓榮泰說以後政府的政策要想好，能做得到才是重要，人民要政府做好經濟，相關改革是不是人民所要的，政府做事要分輕重緩急，總統府、行政院、中央黨部要通力合作，要用人民聽得懂的話語讓民眾聽得進去，能夠了解，他籲請民進黨員請踴躍投票選黨主席，提高投票率，讓大家知道民進黨雖選舉失利，但仍是有檢討力、有行動力、有活力，受到黨員支持的政黨。隨後卓榮泰趕往台南市善化區胡家里胡厝，參與下午4時的第2場與黨員座談會。