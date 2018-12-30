黨主席之爭！卓榮泰籲黨沒有時間裂解　游盈隆積極拜會地方黨員

▲民進黨主席參選人卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

（新增游盈隆行程回應）

參選民進黨主席的卓榮泰跟游盈隆29日進行辯論，兩人砲火四射，30日卓榮泰在臉書發文，他想傳達的就是一件事「團結」，並喊話黨沒有時間裂解，沒有時間可以浪費。另外，游盈隆30日南下台中，傾聽黨員聲音，強調當選後一定會拉近黨員對黨的向心力。

卓榮泰表示，只有團結，黨員才會恢復他們對黨的信心、熱情跟希望，「我要用對話代替對立、用合作代替分裂、用團結代替鬥爭」，唯有走向這條路，這次的補選才有意義，因為人民希望看到是一個爭氣、有前途、有未來的執政黨。

卓榮泰強調，我承諾，黨的改革會大破大立，不會拖泥帶水，「但改革不必裂解、檢討不出惡言，我們沒有時間可以浪費。」

游盈隆30日南下到台中出席與黨員面對面交換意見，他要「聽」黨員的心聲與訴求，「聽」台灣人民的聲音，他強調，當選之後一定會舉辦總統黨內初選，開放登記，讓黨的機制正常運作，同時他也要恢復黨員參與黨內民主的權利，不會讓黨員沒有政治參與感，他當選之後一定會拉近黨員對黨的向心力。

▲民進黨主席補選辯論，行政院秘書長卓榮泰，台灣民意基金會董事游盈隆。（圖／記者周書羽攝）

卓榮泰29日在辯論會上指出，游盈隆用裂解改變民進黨，他用團結改變，「游盈隆用貼標籤要改變民進黨，我用不出惡言來改變，游盈隆說我們是當權派、保皇黨，還好前幾天你有說卓榮泰不是保皇黨。」

游盈隆回應，2018民進黨大選潰敗，大家都在看民進黨政府是否有真心檢討，但現在還是亂糟糟，民進黨到底出了什麼問題，難道不用搞清楚嗎？「如果只要表面團結，這不是負責任的方式」，應該要讓黨員大嗚大放，這才能知道敗選的原因。

民進黨字2018九合一大選潰敗後，黨內掀起改革聲浪，總統蔡英文辭黨主席負責，立委段宜康先開砲，在立法院質詢時拍桌罵行政院長賴清德20多分鐘，事後，卓榮泰則批評段宜康強烈主導黨團施政方向，才是敗選主因，並要他出來選黨主席，新潮流派系紛爭浮上檯面。

後來，民進黨中生代共同力挺要卓榮泰出來選黨主席，卓榮泰也接下重責大任，自宣布參選後喊出團結口號，之後也在節目坦承和段宜康已經和解，希望黨內不要在自我分裂，必須要團結才能走向勝利。