蔡英文提4必要3防護　蔡正元：搞不清楚人民要什麼

▲ 蔡英文2019新年談話 。（圖／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文在總統府元旦升旗典禮結束後，一早發表「2019新年談話」，針對兩岸關係提出「四個必須、三道防護」。對此，前國民黨立委蔡正元表示，「蔡英文可能永遠搞不清楚台灣人民要什麼，那只能說2020再見了。」

蔡英文1日上午於總統府發表「2019新年談話」，其中提到「4個必須」，第一，正視中華民國台灣存在的事實；第二，尊重2300萬人民對自由民主的堅持；第三，以和平對等的方式來處理兩岸之間的歧異；第四，政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。

另外，蔡英文也指出，為了守護台灣的安全，將為兩岸交流建立三道防護網，第一道，是民生安全防護網，一旦豬瘟傳進台灣，不僅重創相關產業，影響民生經濟，更會造成台灣民眾對對岸的負面觀感，因此，防堵疫情入境，政府絕對嚴格把關。

蔡英文表示，第二道防護網，是資訊安全的防護網，來自對岸的假訊息，已泛濫到人心浮動的程度，她已請行政院針對假訊息氾濫的問題，提出具體對策，另外，中國大陸相關企業所引發的資通安全爭議，已引起國際注意，她也要求國安單位重視並釐清相關問題。

蔡英文說明，第三道防護網，是強化兩岸互動中的民主防護網，兩岸之間的政治議題，不應以片面主張來強迫我方接受，兩岸之間的政治對話也必須有台灣人民參與和監督，因此，已請國安機關研議，對於兩岸互動中，可能影響主權的議題，強化民主監督機制，透過法治面的作為，為台灣建立一道堅實的民主防護網。

對此，蔡正元1日在臉書表示，這些都不是台灣要的，台灣要的四個必要是，第一，必要消滅假正義之名的東廠；第二，必要廢除無能的人事酬庸；第三，必要放棄自以爲是的政策；第四，必要撤除大批浪費的稅金。

至於台灣要的三個防護，蔡正元認為是，第一，憲法阻止台獨冒進的防護網；第二，憲法阻擋不當立法的防護網；第三，憲法阻隔亂判司法的防護網。

最後，蔡正元指出，蔡英文可能永遠搞不清楚台灣人民要什麼，「那只能說2020再見了」

▲蔡正元。（圖／翻攝蔡正元臉書）