洪孟楷選立委喊世代交替　吳育昇：比他老就要被交替？

▲洪孟楷選立委喊出世代交替，已表明參選的吳育昇表示，「比他老就要被交替？」。（合成圖／翻攝自洪孟楷臉書、記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

國民黨發言人、文傳會副主委洪孟楷1日在臉書宣布投入2020立委選戰，角逐第10屆新北市第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門）的立委選舉，並喊出「世代交替和經驗傳承是現在的共識」。對此，已表明參選該區立委的前國民黨立委吳育昇表示，「難道在立院比洪孟楷年紀還大的都要被世代交替嗎？」

洪孟楷表示，過去馬政府8年執政，與國民黨並未有過多接觸，然在2016年國民黨退居在野黨，當眾人選擇遠離，他毅然決然擔任黨職，並為黨辯護，捍衛，可說國民黨衰弱時，他仍不離不棄，因為他相信，民主政治需要良好的監督制衡，才能給民眾更好的生活。

洪孟楷提及，這次九合一選舉中看到「討厭民進黨」的勝利，但不見得每個人都對國民黨放心，「如果接下來的選舉，我們還是沒有任何改變，用一樣的面孔來面對選民，這樣怎麼能夠回應民眾對於政黨的期待呢？」

對此，吳育昇表示，國民黨是民主政黨，本來就可公開黨內競爭，他樂見洪孟楷表態競爭，但「世代交替」這個字眼不妥，以2018年九合一選舉為例，高雄市長韓國瑜掀起韓流、新北市長侯友宜獲得壓倒性勝利，可見年紀不是問題，若比洪孟楷年紀大就要世代交替，那立法院裡比洪孟楷年紀大的立委，是否也要被交替？

吳育昇認為，立委是中央層級的民意代表，須具備成熟的問政技巧、專業領域、豐富歷練，以及宏觀格局，才有代表性，他在新北市立委第一選區連任3屆立委，對地方最瞭解，淡海輕軌、淡江大橋都是他爭取的建設。

吳育昇強調，3年前大環境對國民黨不利，所以他落選，但他對地方的關心沒停過，此外，2018年九合一選舉，他積極輔選侯友宜，侯友宜當選新北市長後也鼓勵他再選立委，因此，選舉落幕後已表明將參選2020立委選舉，希望有機會再為新北市第一選區的民眾服務。