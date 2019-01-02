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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

4歲女兒半夜尿褲子母暴怒　寒流中關廁所罰站4小時「匡」倒地亡

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▲▼睡覺,小孩,孩子,睡眠。（示意圖／pixabay）

▲ 4歲女童被媽媽親手害死。（示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓日前驚傳一起離譜的案件，一名年僅4歲的小女孩半夜不小心尿床，將媽媽叫醒後，媽媽一氣之下竟將她關在沒有暖氣的廁所裡罰站。由於南韓連日受到寒流籠罩，清晨氣溫甚至可能低於零下10度，女童站了4小時後不堪體罰，倒地昏迷後死亡。

京畿道議政府市警察署2日依虐待兒童致死罪嫌逮捕一名34歲年輕媽媽，她1日涉嫌在家中虐待自己4歲的親生女兒致死。根據警方說法，女子凌晨3時左右被尿褲子的女兒叫醒後突然暴怒，將她關進廁所，要她獨自在裡面罰站，自己就繼續回到床上睡覺。

女子供稱，她一路睡到清晨7時，被廁所傳來「匡」的一聲巨響吵醒，打開門後發現女兒倒在地上，出現呼吸困難症狀，便將女兒帶回房間、躺在床上休息，沒想到女兒下午3時突然失去意識，趕緊將她送醫，最後不治身亡。

《中央日報》報導指出，事發當時，女童父親不在家，且女童還有另外2名手足。警方指出，死去的女童臉部及身上有遭受虐待的傷痕，已經委託國立科學搜查研究院進行驗屍，確認有無其他外傷，調查詳細死因；一旦確認女子有虐待行為，就會聲請羈押。

這起案件曝光後迅速引起撻伐，網友紛紛留言表示，「竟然讓4歲小孩凌晨在廁所罰站，冬天的時候就算是大人也會覺得廁所很冷，小孩又該有多冷」、「4歲小孩不能完全控制大小便是很正常的，有養過小孩的人都應該知道吧」、「生3個小孩之前怎麼沒想過養不養得起」。

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關鍵字：南韓,虐童,日韓要聞

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