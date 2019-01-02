「1年一定要去1次迪士尼」3對就有1對離婚！日夫妻夯簽婚前協議　

▲律師表示，有的夫妻會將細小的生活約定也寫入協議中，例如一年一定要一起去一次迪士尼樂園等。（圖／記者蔡玟君攝）



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日本有越來越多年輕夫妻在「入籍（登記結婚）」前，選擇簽訂婚前協議，並在合約內明確規定婚後的生活原則、生活費支出以及離婚後的財產分配等。隨著離婚率飆升，許多人對婚姻感到不安，而婚姻協議則能幫助夫妻在婚姻生活中避免產生不必要的糾紛，促進婚姻和諧。

根據《日本經濟新聞》報導，厚生勞動省統計，2017年共有60.7萬對夫妻提交婚姻申請書，但同時也有21.2萬對夫妻離婚，等於每三對夫妻中就有一對離婚，居高不下的離婚率進而影響年輕人走入婚姻的意願。據悉，如果夫妻雙方無法協議離婚，就必須由家庭法庭調解，審判時間也會因此延長，光是遞交離婚申請到正式離婚，平均需要耗費5個多月，因此才會衍伸出婚前協議。

▲日本離婚率連年攀升，許多夫妻會選擇在婚前簽訂協議，保障彼此權益。（圖／示意圖／視覺中國）

據了解，會造成離婚程序進入調解的原因主要是贍養費與離婚後的財產分配，因此如果在婚前就先針對婚後生活或是離婚後的財產分配進行協議，並委託律師或地政士擬定婚前協議書，更能讓現代日本男女有意願走入婚姻。婚前協議必須在公證處公證才具有法律效力，據悉，相關的製作費與手續費大約需要10萬日幣，如果只是在公證人面前宣誓承諾協議內容真實，並取得宣示認證，那麼僅需約1萬日幣

根據日本民法規定，夫妻婚後簽訂的協議可以單方面取消，但是如果是在婚前所簽訂的協議則無法在婚後被取消。此外，金錢方面的協議，可以受日本民法中的夫妻財產協議保護，其中一方一旦違反協議，也會被強制執行。

除了金錢方面的約定外，也有人會在婚前協議中詳細列明婚後生活的原則，除了「外遇或家暴，必須向受害者支付賠償金」或是「出現不忠行為可以協議離婚」等條款外，此外，更有人在協議中寫道，「一天只能喝一罐啤酒」、「一年要去一次迪士尼樂園」等不具法律義務的生活目標。