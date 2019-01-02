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川普回應金正恩新年演說「期待見面！」　美國務院：不予置評

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩1日在新年賀詞時表示，隨時準備好與美國總統川普（Donald Trump）再次會談。川普於當地時間1日在推特上首度公開回應表示，他也相當期待與金正恩會晤。美國國務院稍早則向《韓聯社》表示，對金正恩的賀詞「不予置評」。

金正恩發表2019新年致詞時，有別於以往站在講台上的方式，而是選擇坐在辦公室沙發上；朝鮮中央電視台也破例公開他穿著西裝，步入勞動黨總部的畫面。他說道，將致力於朝鮮半島無核化、建立和平體制，「未來隨時準備好再與美國總統面對面，將努力達成國際社會都樂見的成果。」

但他也態度強硬的指出，「若美國不遵守在全世界的見證之下立下的承諾，錯估我國人民的耐性、單方面強求，持續對共和國施加經濟制裁與壓迫，我們就不得不優先守護國家自主權和利益，尋找其他能夠達成朝鮮半島和平與穩定的途徑。」

▲▼ 朝鮮中央電視台今年史無前例地公開金正恩身穿西裝步入勞動黨中央委員會大樓的場面。（圖／CFP）

▲ 金正恩步入發表新年致詞的辦公室。（圖／CFP）

美國國務院過去對無核化問題都堅持「先棄核，後解除制裁」的立場。《韓聯社》2日清晨報導，國務院發言人辦公室人士於當地時間1日接受電訪，被問及對金正恩新年賀詞的想法時表示，謝絕評論的機會。（We decline the opportunity to comment.）報導指出，由於1月1日是放假日，且聯邦政府目前關門，內部仍需調整，才會拒絕發表評論。

川普則於當天下午3時左右在推特上表示，「PBS公共廣播電視公司報導，金正恩說，北韓不會製造或試驗核武器，也不會將其交給其他人；他隨時準備與川普總統見面。我也期待與金正恩會面，他很清楚北韓擁有巨大的經濟潛力！」

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關鍵字：川普,金正恩,無核化,日韓要聞,北美要聞

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