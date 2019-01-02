▲ 新北民政局簡政便民錢、權下放公所，協助里長在地服務。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市2日市政會議中，民政局長柯慶忠指出，將透過各項簡政便民措施，安定人心、與市民逗陣走，除透過區政運作協調平台，完善公所第一線為民服務，並研議里基使用項目，協助里長在地服務，同時換發新式門牌，展現城市新風貌，及研議優化殯葬設施，提升殯葬服務品質。

柯慶忠表示，民政業務與民眾生活息息相關，升格以來民政局在簡政便民的宗旨下推動許多創新措施，像是護照代辦、跨縣市行政協助、役男大亨徵兵進度查詢、市民關懷專案等全國首創政策，深受民眾肯定及各縣市政府跟進。

柯慶忠說，除持續推動各項便民措施，自己在公所第一線接觸民眾的經驗指出，過去偶有局處僅跟公所業務主管開會討論後，就下達業務，忽略公所人力、經費是否能夠負擔外，也可能導致公所業務自相排擠，未來將強化區政運作協調平台效能，讓局處及公所務實針對適法性、經費、人力、配套措施等充分討論，使政策更臻完善。

另外，未來進一步將錢、權下放公所，提升里長為民服務，及於災害發生時的應變能力與環境品質改善，研議將原有里基層建設經費5大工作項目27個工作細項，增為6大項33個工作細項，除原有「社區清潔｣、「路燈照明｣、「溝渠疏通｣、「守望相助｣、「公共服務｣等項目，再增加一項「災害防救｣，讓里長發揮緊急應變能力。

同時，為落實照顧長者，將考量增加由里基層經費支出關懷據點、活動中心等公有集會場所之設備購置與修繕，還有很多里長反映防火巷水溝清淤及樹木整修部份，也會一併研議。

柯慶忠表示，2019年也將全面換發新式門牌，新式門牌以各行政區地標、景點、農特產品為設計意象，如淡水舢舨、板橋林家花園等，並改變以往僅以藍綠為底色作法，採單、雙號不同顏色展現城市新風貌。預計換發125萬6286面門牌， 1月起於都會區開始換發，2019年10月底前完成釘掛。

殯葬業務方面，由於部分設施年代久遠，設備老舊常需修繕且增建不易，已不敷現代需求，將研議進行優化。另將綜整管理本市各公、私立殯葬設施、殯葬服務業及殯葬行為之規定，提升殯葬文化及服務品質。